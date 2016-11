15.11.2016 - 13:54 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Ab dem 16. November 2016 verkauft Apple ein Buch. Es heißt „Designed by Apple in California” und ist Steve Jobs gewidmet. Das Edel-Buch behandelt das Design von Apple-Produkten aus den letzten 20 Jahren, jedoch lässt Apple Bilder für sich sprechen. Laut Jony Ive transportieren aber alleine die Bilder eine Botschaft davon, wer das Design-Team ist und was die Ziele waren. Das Buch wird direkt von Apple verlegt und kostet ab 199 Euro.



Blick ins Buch, hier wird das iPhone der ersten Generation gezeigt (Bild: Apple)

Das Hardcover-Buch „Designed by Apple in California” ist ab morgen im Apple Store zu haben. Insgesamt gibt es 450 Fotos, die die jüngere Geschichte von Apple-Produkten in Bildform nacherzählen, begonnen beim iMac bis zum Apple Pencil. Es wurde Steve Jobs gewidmet, der im Oktober 2011 verstorben ist.

Bilderbuch zeigt auch Methoden und Techniken auf

Apples Chef-Designer Jony Ive war maßgeblich am Inhalt des Buches beteiligt. Sein Antrieb war die Motivation, die auch Steve Jobs anspornte, der Menschheit etwas Bleibendes zu hinterlassen. Die ausgewählten und fotografierten Produkte stellen eine repräsentative und behutsam ausgewählte Zusammenstellung dar. Es soll aufgezeigt werden, warum das Design so gewählt wurde und als Inspiration für Studenten dienen.

Ive erklärt im Vorwort, dass es nicht um das Design-Team, den kreativen Prozess oder die Entwicklung geht. Stattdessen stellen die Fotos das Ergebnis auf eine objektive Art und Weise dar, wobei es sich nicht vermeiden lässt, dass dabei durchblickt, wie die Designer ans Werk gegangen sind.

Zwei Größen, zwei Preise

„Designed by Apple in California” ist in zwei Größen erhältlich. Das kleinere Format ist 25,9x32,8 Zentimeter groß und kostet 199 Euro. Das größere misst 33x41,3 Zentimeter und wird für 299 Euro verkauft. Es kann in Deutschland, Australien, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Japan, Südkorea, Taiwan und den USA im Apple Online Store gekauft werden. Zudem wird es in ausgewählten Apple Stores erhältlich sein, in denen es auch ausgestellt wird. Will man es sich in Deutschland anschauen, muss man den Apple Store Kurfürstendamm in Berlin besuchen.

Dass sich bei Apple vieles auch um das Design dreht, wird nicht nur bei den Produkten, sondern auch beim Buch selbst deutlich. Es wurde auf eigens hergestelltem, besonders gemahlenem Papier mit silbernen Schmuckrändern gedruckt. Dabei kam eine achtfache Farbseparation zum Einsatz. Die gewählte Tinte soll das Durchscheinen („Ghosting") verhindern. Die Entwicklung des Buches hat acht Jahre gedauert.