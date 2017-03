16.03.2017 - 22:45 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Momentan gibt es das iPhone 7 Plus in Diamantschwarz, Mattschwarz, Silber, Gold und Roségold, zumindest von Apple. Wer den ganz exklusiven Touch sucht, ist bei ColorWare hingegen richtig: Dort gibt es das Apple-Smartphone in einer sechsten Farbe, bei der auch vom Aufwand her das diamantschwarze vor Neid erblasst: Das iPhone 7 Plus Retro Edition kommt nämlich in Beige, wie der Ur-Macintosh.



ColorWare hat ein neues Smartphone im Angebot. Was die technischen Daten angeht, ist es eher langweilig, denn es handelt sich ziemlich genau um ein iPhone 7 Plus mit 256 GB Speicher. Dafür ist das Aussehen, vorsichtig ausgedrückt, etwas extravagant und der Preis durchaus exklusiv.

iPhone 7 Plus Retro Edition für 1.899 Dollar

Zu einem Preis von 1.899 Dollar bietet ColorWare eine modifizierte Ausgabe des iPhone 7 Plus an. Es kommt ohne SIM, dafür mit 256 GB Speicher und von der Bestellung bis zur Lieferung sollen schätzungsweise zwei bis drei Wochen vergehen. Wer aber bereit ist, den saftigen Aufpreis zu zahlen, bekommt dafür eine Optik, die nun wirklich nicht jeder hat.

Die „Retro Edition” erinnert stark an den Ur-Macintosh von 1984. Die Rückseite ist beige, kommt mit nachgemachten Lüftungseinlässen und buntem Apple-Logo. Eben ganz so, wie ein Computer in den 80er Jahren typischerweise ausgesehen hätte.

Die ersten 25 Bestellungen will ColorWare mit einem Echtheitszertifikat samt fortlaufender Nummer versehen. Der weitere Lieferumfang deckt sich mit dem, den Apple auch anbietet: EarPods, ein Lightning-Kabel, ein Netzteil und die Dokumentation sind in der Verpackung.

Den Preis erklären die Veredler mit dem enormen Aufwand, der betrieben wird, um den Retro-Effekt hinzubekommen. Das iPhone wird auseinandergenommen, gereinigt, bemalt und überprüft. Danach wird es gebräunt und wieder zusammengebaut. Bevor es wieder verpackt wird, kommt eine letzte Kontrolle.