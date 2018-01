Um eine Wohnung, bzw. ein Büro flächendeckend mit WLAN auszustatten, gibt es verschiedene Möglichkeiten und Systeme. Auf der CES 2018 stellt D-Link mit der Covr-Reihe eine neue Generation an Access-Points vor und verspricht eine möglichst einfache Einrichtung und immer optimalen Empfang.

Die Access-Points verbinden sich automatisch miteinander (Bild: D-Link)

Auch D-Link nutzt die CES 2018 in Las Vegas um neue Geräte vorzustellen. Die Access-Points der Covr-Reihe sind laut Herstellerangabe mit jedem Internet-Router kompatibel und sollen sich per Plug-and-Play mit diesem verbinden lassen. Dank vorkonfiguriertem System, erstellt dann der erste Access-Point, der sogenannte Satellit, ein Netzwerk mit der automatisch besten Frequenz und dem am wenigsten ausgelasteten Kanal. Die weiteren in der Wohnung verteilten Access Points erzeugen dann selbst wiederum automatisch ein eigenes WLAN, welches auf dem Endgerät aber als ein einziges Netzwerk angezeigt wird. Die Nutzer können sich problemlos durch die Wohnung oder das Büro bewegen und werden automatisch mit dem jeweils besten WLAN verbunden. Sollten doch einmal Einstellungen vorgenommen werden müssen, sind diese durch die D-Link Wi-Fi mobile App oder einen Browser möglich.

Die Covr-Reihe wird in zwei verschiedenen Versionen angeboten. Als Tri-Band (COVR-2202) mit zwei 5 GHz und einem 2,4 GHz-Modul für bis zu 868 Mbit/s und für maximal 550 Quadratmeter. Und als Dual-Band (COVR-1202) mit je einem 5 und 2,4 GHz-Modul, maximal 400 Mbit/s und Räumlichkeiten bis 465 Quadratmeter. Preise gab der Hersteller noch nicht bekannt. Die Geräte sind ab Ende des ersten Quartals 2018 (Dual-Band), bzw. im zweiten Quartal (Tri-Band) verfügbar.