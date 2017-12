12.12.2017 - 22:29 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple hat neue Firmware-Updates für seine WLAN-Basisstationen veröffentlicht, darunter AirPort Express, AirPort Extreme und die AirPort Time Capsule. Das 7.7.9-Update ist für 802.11ac-Basisstationen gedacht, während das 7.6.9-Update für 802.11n-Basisstationen entwickelt wurde.



Release Notes für das Firmware-Update 7.7.9 und 7.6.9 für die AirPort-Basisstationen wurden von Apple nicht zur Verfügung gestellt, aber es ist wahrscheinlich, dass dieses Firmware-Update die Krack-Schwachstellen des WLANs behebt, die viele Geräte betrifft.

Die Krack-Schwachstelle hatte das Potenzial, Angreifern die Möglichkeit zu geben, Schwachstellen im WPA2-Protokoll auszunutzen, um den Netzwerkverkehr zu entschlüsseln und Kreditkartennummern, Benutzernamen, Passwörter, Fotos und andere sensible Informationen ausfindig zu machen. Apple hat Anfang des Jahres Krack-Sicherheitsupdates für andere Geräte veröffentlicht.

Die neuen Firmware-Updates können mit der AirPort Utility App für iOS oder macOS installiert werden.

Apple hat angeblich die Entwicklung seiner AirPort-Wireless-Router im Jahr 2016 gestoppt und will nach Insiderinformationen auch keine weiteren Produkt aus der AirPort-Familie produzieren. Die Mitarbeiter, die an AirPort und Time Capsule gearbeitet haben, wurden demnach in andere Teams versetzt, unter anderem zum Apple TV. Aus dem überdurchschnittlich langen Produktzyklus und dem Bericht lässt sich schlussfolgern, dass Apple offenbar keine Pläne verfolgt, einen Nachfolger der aktuellen Generationen zu veröffentlichen. Das derzeitige Line-Up ist seit 2013 – oder noch länger – auf dem Markt. Im Falle von AirPort Express wird nicht einmal WLAN nach dem 802.11ac-Standard unterstützt.