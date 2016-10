Der Komiker Jan Böhmermann, der jüngst erst vom Verdacht der Majestätsbeleidung freigesprochen wurde, hat sich in der aktuellen Ausgabe des NEO Magazin Royale unter anderem mit Apple und dessen verstorbenen Gründer Steve Jobs auseinandergesetzt. Wohlwissend, dass Apple-Fans angesichts des fünften Todestages wenig begeistert sein würden, bezeichnete er Jobs als Messias, der seit fünf Jahren in der „Cloud“ sei.

Jan Böhmermann kritisiert Apple (Bild: ZDF neo)

Es handelt sich bei dem Hinweis um einen Wortwitz, wollte Böhmermann doch eigentlich mit dem englischen Wort für Wolke auf den „Himmel“ referieren, von dem manche Religionen annehmen, dass dort die Menschen nach dem Tod hinkommen (können).

Apple als Religion

Böhmermann inszeniert eine Apple-Kritik als notwendigen Beitrag zur Quote der Religion im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. In der aktuellen Folge des NEO Magazin Royale schiebt er zwei iPads in Ständern auf seinen Tisch, mit dem Display zum Publikum gewandt. Darauf zu sehen sind Kerzen, die er auspusten kann, wenn er in Richtung des Mikrofons bläst. Er selbst lässt klerikale Musik im Hintergrund einspielen und legt sich eine Scherpe um, auf der zwei Apfel-Logos aufgenäht sind und vergleicht Apple mit einer Religion, liefert dafür in Bild und Ton „Beweise“. Der verstorbene „Messias“ sei Steve Jobs, den nach seinem Tod mehr Menschen verehrten als vorher und Keynotes des iPhone-Herstellers seien religiöse Veranstaltungen.

Kritik an Apple

Doch Böhmermann macht sich auch darüber lustig, dass das iPhone 7 nun in einer „weiteren, neuen“ Farbe, nämlich „Schwarz“ zu haben sei. Phil Schiller wird im Videoschnipsel eingespielt. Diese neue, wenig begeisterungsfähige Innovationskraft Apples würde „ihn“, Jan Böhmermann, an Apple zweifeln lassen. Er schickt Stoßgebete in Richtung Steve Jobs und zählt diesem Gründe auf, warum er das Vertrauen in das Unternehmen aus Cupertino zu verlieren droht. Unerhörte Preise und Fehleranfälligkeit sind nur zwei davon. Nach jeder Zeile seines Stoßgebets wird je eine Szene aus einem Horrorfilm überblendet. Dies soll andeuten, dass es „dem“ Messias dort oben nicht zu gefallen scheint, wie Jan Böhmermann unten auf Erden sich den Zweifeln hingibt, anstatt in Apples Strahlkraft zu vertrauen.

Zu sehen ist der Beitrag aktuell in der ZDF-Mediathek. Die Szenen Apple und Steve Jobs betreffend sind ungefähr am Minute 14:10 zu sehen.