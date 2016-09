16.09.2016 - 12:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Immer wenn ein neues Apple-Gerät erscheint, dann sind auch die Jungs von iFixit zur Stelle und schrauben Sie auf. Das iPhone 7, spezielle das iPhone 7 Plus, bildet da keine Ausnahme, sodass wir wieder einen Blick auf das Innenleben des Geräts werfen können. Dabei wird einmal mehr ein interessanter Fakt bestätigt, den wir bisher nur vermuten konnten.



Das Highlight des iPhone 7 Plus - die Dual-Kamera (Bild: iFixit)

iFixit gibt uns einmal mehr einen Einblick in das Innenleben des iPhone 7 Plus und zeigt uns die einzelnen verbauten Komponenten, wie das Display, die neue Taptic Engine für den neuen Home-Button sowie natürlich den Akku. Schon beim Öffnen fällt auf, dass das neue iPhone nicht mehr nach oben, sondern seitwärts geöffnet werden muss. Dieses war auch etwas schwieriger, da besonders an den Rändern mehr Kleber als bei den Vorgängern verwendet wurde. Dies kann wohl der angekündigten Wasserresistenz zugeschrieben werden.

Ein Blick auf den verbauten Akku verrät, was wir längst dachten – Apple verbaut wieder eine größere Batterie. So hat das iPhone 7 Plus einen 2.900 mAh starken Akku, der gegenüber dem iPhone 6s Plus um 150 mAh zwar zugenommen hat, aber dem iPhone 6 Plus noch um knapp 15 mAh nachsteht. Dennoch hat der Akku 3,82 V und eine Energie von 11,1 Wh. Durch besseres Energiemanagement und die gesteigerte Kapazität soll das iPhone 7 Plus rund eine Stunde länger als sein Vorgänger durchhalten.

Direkt unter dem Akku sieht man die neue Taptic Engine, die nun einen Teil des Platzes des weggefallenen 3,5-mm-Kopfhöreranschlusses einnimmt. Diese sorgt für einen Klickeffekt sowie Vibrationen und soll vor allem das Fehlen von physischen Buttons (etwa dem Home-Button) ausgleichen. Darunter befindet sich ein geformtes Plastik, dessen genauer Sinn sich weder uns noch den Kollegen von iFixit erschließt.

Am oberen Ende des Geräts fallen natürlich die Dual-Kameras auf. Diese bringen allerdings nur wenig Neues zu Tage. Beide Kameras verfügen, wie erwartet, über separate Sensoren, Linsen und haben auch eigene optische Bildstabilitoren. Allerdings auch wenn beide Kameras mit einer identischen Auflösung daherkommen, unterscheiden Sie sich in der Brennweite. Die Weitwinkelkamera hat dabei eine Brennweite von 28 mm und einer Blende von f/1,8, während die andere Kamera als Teleobjektiv mit einer Brennweite von 56 mm mit Blende f/2,8 fungiert.