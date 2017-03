17.03.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apples Aktie hat zum zweiten Monat in Folge ein neues Allzeithoch erreicht. Auch im Vergleich zum US-Börsenindex Dow Jones entwickelt sich das Papier prächtig. Viele Analysten erwarten vom iPhone 8 einen wahren Umsatzboom.



17.03.2017 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Apple-Aktie erreichte in den USA einem Wert von 140,69 US-Dollar. Das übertrifft den bisherigen Höchstwert von 140,46 US-Dollar ganz leicht.

Während des Handels stiegt der Kurs der Aktie sogar kurzfristig auf 141,02 US-Dollar, sank danach aber wieder leicht. Der bisherige Höchstkurs während eines Handelstages wurde am 15. März 2017 erreicht (140,75 US-Dollar).

Apple ist nach dem Börsenwert gerechnet mit Abstand das wertvollste Unternehmen der Welt. Die Marktkapitalisierung liegt bei sollen 738 Milliarden US-Dollar. Googles Mutterkonzern Alphabet steht an zweiter Stelle mit 592 Milliarden US-Dollar gefolgt von Microsoft mit unter 500 Milliarden US-Dollar und dem Fonds Berkshire Hathaway mit 430 Milliarden US-Dollar.

Auch wenn Apple dieses Jahr das erste Mal seit 2001 einen Umsatzrückgang verzeichnen musste erlebt der Börsenkurs, der die Erwartung auf die zukünftige Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt, einen Höhenflug.

Einige Analysten begründen den Höhenflug mit den hohen Erwartungen an das iPhone 8, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll während andere auf Steuererleichterungen für das Unternehmen hoffen, mit denen es Apple wirtschaftlich möglich werden soll, Kapital seiner Auslandsunternehmen in die USA transferieren zu können.