18.01.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple will per Software-Update eine Sicherheitslücke schließen, mit der ein Angreifer durch einen speziellen Link die iMessage-App zum Absturz bringen konnte. Das Update soll schon kommende Woche erscheinen. Wer will, kann das Problem schon jetzt beseitigen.



18.01.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Es ist ein Hotfix, wie er im Buch steht: Apple will ein Problem beheben, das es per böswilligen Link ermöglicht, die Nachrichten-App auf dem iPhone und iPad absetzen zu lassen. Apple will den Fix per Software-Update verteilen.

Lesetipp Apple-Store-Mitarbeiter via iMessage-Bug ausspioniert? Ausspioniert ist vielleicht etwas übertrieben formuliert, aber ein Bug in iMessage kann dazu führen, dass die eigenen Mitteilungen an Freunde... mehr

Apple wird wahrscheinlich mit iOS 11.2.5, das sich dem Ende der Beta-Testphase nähert, den iMessage-Fix veröffentlichen. Aktuell steht iOS 11.2.5 bei Beta 6. Wer dieses Update als Entwickler oder registrierter Betatester aufspielt, kann das Problem schon jetzt beheben. Der bösartige Link funktioniert damit nicht mehr.

Neben der finalen Version von iOS 11.2.5 könnte auch macOS High Sierra 10.13.3, watchOS 4.2.2 und tvOS 11.2.5 veröffentlicht werden.

Der bösartige Link tauchte erst am Dienstag auf, nachdem er über Twitter geteilt wurde. Wenn er an ein iOS-Gerät gesendet wird, kann es dazu führen, dass die Nachrichten-App auf dem iPhone oder iPad einfriert. Macs sind ebenfalls betroffen, und deshalb dürfte in macOS 10.13.3 ebenfalls ein Fix für das Problem stecken.

Wer den Link erhält, muss die Nachrichten-App beenden und dann das gesamte Gespräch mit der Person löschen, die den Link gesendet hat, um die App wieder in einen funktionierenden Zustand zu versetzen. Der Link stand kurzzeitig auch auf GitHub, wurde dann aber gelöscht.