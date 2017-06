03.06.2017 - 11:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Ein neuer Bericht von Reuters bietet einige Informationen über geplante Siri-Updates für iOS 11, das während Apples Worldwide Developers Conference (WWDC) vorgestellt werden soll. Demnach will es Apple Drittanbieter-Anwendungen ermöglichen, mit Siri gesteuert zu werden um mit Amazons Alexa zu konkurrieren.



03.06.2017 - 11:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Von Apple wird erwartet, dass am Montag auf dem WWDC 2017 nicht nur ein Siri-Home-Lautsprecher vorgestellt wird sondern auch neue Betriebssysteme, darunter iOS 11. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters will Apple seinen Sprachassistenten Siri für eine größeren Zahl von Anwendungen öffnen. So will man den Erfolg von Amazon Alexa und dessen Funktion Alexa Skills kopieren.

Der Bericht erläutert nicht, welche Arten von Apps oder Diensten angekündigt werden. Apple bietet derzeit nur wenige Siri-Integrationsmöglichkeiten für Drittanbieter. Aktuell können nur Apps für Buchungen, Messaging, die Fotosuche, Bezahlfunktionen und Apps mit VOIP-Funktionen und für sportliche Aktivitäten über Siri gesteuert werden. Es wird erwartet, dass Apple die Zahl der Kategorien deutlich erweitert.

Auf dem WWDC 2017 soll Apple auch neue Macs und iPads zeigen sowie eine Vorschau auf iOS 11 und macOS 10.13 gewähren. Vermutlich werden auch neue Betriebssysteme für die Apple Watch und das Apple TV enthüllen.

Gerüchteweise soll auch ein Siri-Lautsprecher im Look des MacBook Pro vorgestellt werden. Neben der Möglichkeit, per AirPlay Musik auf dem Gerät abzuspielen, soll auch ein Mikrofon eingebaut sein, mit dem der Lautsprecher Befehle entgegennimmt. Auch ein Siri SDK für Entwickler soll geplant sein. Diese Gerüchte müssen allerdings mit Vorsicht genossen werden. Apple hat das WWDC seit 2013 nicht mehr dazu verwendet, neue Hardware vorzustellen.