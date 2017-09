Mehr Funktionalität, gleicher Stromverbrauch: Der Akku der Apple Watch Series 3 LTE hält, bei „normaler“ Verwendung, bis zu 18 Stunden durch. Das entspricht dem gleichen Wert, den Apple auch bei der Series 2 erreichte. In der Praxis variiert die Laufzeit jedoch stark in Abhängigkeit von der Nutzung.

Apple Watch Series 3 (Bild: Apple)

Sie überlegen, ob der Kauf einer Apple Watch Series 3 mit LTE lohnt? Zumindest von der Laufzeit her werden Sie keine Einbußen gegenüber dem Vorgängermodell in Kauf nehmen müssen. Sie können sich auf bis zu 18 Stunden Laufzeit beim Modell mit 42 mm Diagonale einstellen, bei normaler Verwendung. Apple definiert diese wie folgt: Sie können 90 mal die Zeit nachschauen, 90 Benachrichtigungen erhalten, 45 Minuten lang Apps nutzen, zusätzlich einen 30-minütigen Workout mit gleichzeitiger Musikwiedergabe unternehmen und außerdem kann die Uhr vier Stunden vollkommen ohne iPhone mit dem LTE-Netz verbunden sein, sowie darüber hinaus 14 Stunden über Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt.

Größte Stromfresser sind allerdings das Workout wegen der erhöhten Pulsmessungsrate und zudem die Nutzung der LTE-Verbindung. Lange Telefonate via LTE können Sie nicht einplanen. Denn auf diesem Weg würde der Akku bereits nach einer Stunde keinen Saft mehr haben. Gespräche, die über die Bluetooth-Verbindung am iPhone geleitet werden, können am Handgelenk maximal drei Stunden dauern.

Verbesserung bei der Musikwiedergabe an Apple Watch

Die Musikwiedergabe bei verbundenem iPhone kann maximal 10 Stunden erfolgen (bei der Series 2 waren dies nur sechseinhalb Stunden). Wie lange Sie Musik über die LTE-Verbindung genießen können, hat Apple bislang nicht erwähnt.

Wenn Sie Ihr iPhone in der Nähe haben, können Sie bis zu 10 Stunden am Stück trainieren. Ohne Apple-Smartphone dabei sinkt der Wert auf 5 Stunden, wenn lediglich GPS aktiviert wurde. Bei aktiviertem GPS und LTE können Sie vier Stunden Workout vornehmen.