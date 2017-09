Der Verkaufsstart der neue Apple Watch Series 3 beginnt am Freitag. Die Smartwatch ist wie bisher auch mit GPS erhältlich, oder wahlweise und gegen Aufpreis mit integriertem LTE-Modul. Diese Version scheint nun bei den Kunden deutlich beliebter, als dies nach der Präsentation der Geräte erwartet wurde. Die Vorbestellungen sollen deutlich höher liegen, als bei der Apple Watch ohne LTE.

Die Apple Watch Series 3 gibt nun auch mit dunklem Keramikgehäuse. (Bild: Apple)

Wer sich die neuste Apple Watch zulegen möchte, hat nicht nur bei der Größe, der Farbe und dem Gehäusematerial die Qual der Wahl, sondern auch bei der verbauten Technik. Die Series 3 ist sowohl mit, als auch ohne LTE-Modul erhältlich. Der Preisunterschied zwischen den beiden Modellen beträgt 80 Euro und in Deutschland lässt sich die LTE-Funktion momentan nur exklusiv mit einem Telekom-Vertrag nutzen.

Als das neue Modell am 12. September vorgestellt wurde, gingen Analysten davon aus, dass die Kunden bei der Vorbestellung wohl eher die Uhr ohne LTE bevorzugen würden. Der Preisunterschied, die Verknüpfung an bestimmte Mobilfunkanbieter und an neue Verträge, würden zu dieser Entscheidung beitragen. Der Analyst Ming-Chi Kuo ist sich MacRumors gegenüber aber nun sicher, dass Kunden bei der Series 3, entgegen der Vermutungen, zu 80-90% die Version mit LTE-Modul ausgewählt hätten.

Die aktuellen Lieferzeiten scheinen diese Annahme zu bestätigen, die Smartwatch ohne LTE wird meist mit deutlich weniger Lieferzeit angegeben. Zum Beispiel die Series 3 in Silber und mit weißem Sportarmband ist mit GPS aktuell in 5-7 Werktagen verfügbar, die Version mit LTE erst in 3-4 Wochen. Kuo vermutet, dass viele potentielle Apple Watch Käufer sich bisher mit einem Kauf früherer Apple Watch-Modelle zurückgehalten hätten und erst jetzt beim neuen Modell mit eigener Mobilfunkverbindung zugeschlagen hätten. Apple scheint also alles richtig gemacht zu haben.