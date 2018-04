24.04.2018 - 16:16 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



24.04.2018 - 16:16 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple kündigte nun an, dass man die Apple Watch Series 3 mit LTE im nächsten Monat in weiteren drei Ländern anbieten wird. Das Unternehmen plant demnach eine Veröffentlichung in Dänemark, Schweden sowie in Indien, nachdem man nun eine Kooperation mit lokalen Mobilfunkanbietern schließen konnte. Die Vorbestellung soll ab dem 4. Mai möglich sein. Die Auslieferung beginnt anschließend ab dem 11. Mai.

In Indien haben zum Start gleich zwei regionale Anbieter, Reliance Jio und Airtel, ihre Unterstützung für die LTE-Option angekündigt. Dies geht von der offiziellen Seite hervor. In Schweden und Dänemark wird laut der Webseite nur ein Mobilfunkanbieter verfügbar sei, sodass die Apple Watch Series 3 mit LTE vorerst nur mit einem Vertrag von „3“ funktionieren wird.

Auf indischer Seite gibt es jedoch eine Besonderheit. Als Teil des Deals bietet Jio den neuen JioEverywhereConnect-Dienst an. Dadurch ist es problemlos möglich sowohl auf der Apple Watch als auch auf dem iPhone diesselbe Telefonnummer zu verwenden, ohne dass zusätzliche Kosten entstehen. Airtel-Kunden dürfen hingegen den Tarif zunächst testen.

Mit der Ankündigung gesellen sich nun weitere Ländern zu den offiziellen Unterstützern hinzu. Die Apple Watch Series 3 mit LTE erschien zuvor am 22. September 2017 nur in den USA, Deutschland, Australien, Kanada, China, Frankreich, Japan, Puerto Rico, der Schweiz sowie in Großbritannien. Wann weitere Länder folgen werden ist ungewiss, da es oftmals an den Mobilfunkanbieter liegt, dass die eSIM nicht unterstützt wird. In den USA hat Apple beispielsweise schon Klage eingereicht, damit der Standard bei den großen Unternehmen akzeptiert wird. Aktuell wird spekuliert, dass wohl zur WWDC im Juni weitere Ländern die LTE-Option für die Series 3 erhalten werden.

