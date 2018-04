Bevor Apple andere Märkte mit Neuerungen bedenkt, finden diese zunächst in den USA statt. Egal, ob Apple Pay, iTunes Radio oder der HomePod – neue Produkte erschienen stets zuerst in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dadurch wird in manchen Fällen auch der Fortschritt verhindert. Ein gutes Beispiel ist die eSIM, die bisherige SIM-Karten ersetzen könnte. Einem aktuellen Bericht zufolge sollen amerikanische Mobilfunkprovider dies bisher geblockt haben.