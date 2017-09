Weiter geht es mit den Informationen aus der finalen Version von iOS 11, die 9to5mac analysiert hat. Neben neuen Informationen über das iPhone und neue Wallpaper sind auch Hinweise auf die neue Apple Watch mit integriertem LTE-Modul im Code aufgetaucht. Und ein erstes Bild der smarten Uhr ist auch zu sehen.

Dieses Bild begrüßt einen bei der Einrichtung einer Apple Watch in der Golden Master von iOS 11. (Bild: Apple - Screenshot von 9to5mac)

Im Kontrollzentrum der Apple Watch ist nun scheinbar auch ein Schalter um mobiles Internet zu deaktivieren. (Bild: Apple) 1 /2

Wenige Tage vor der Keynote im Steve Jobs Theater auf dem Gelände des neuen Apple Park ist es 9to5mac gelungen die Golden Master von iOS 11 in die Finger zu bekommen. Traditionell präsentiert Apple diese finale Version seines iPhone-Betriebssystems auf der Keynote und verteilt sie kurz darauf an die Beta-Tester. Der Release erst bei der Keynote ist wichtig, da in der Golden Master nicht mehr alle Informationen über die neuen Geräte, wie zum Beispiel die Apple Watch, entfernt wurden. Über eine neue Watch mit LTE-Modul war bereits vor einigen Wochen spekuliert worden, die Firmware des HomePods enthielt erste Hinweise darauf.

Lesetipp

Endlich: Apple Watch kommt 2017 mit LTE und neuem Gehäuse

Die Apple Watch soll 2017 mit neuem Gehäuse und LTE-Modul auf den Markt kommen. Das Funkmodul soll die Smartwatch unabhängig vom iPhone machen... mehr

Erstes Bild in der Watch-App

Statt Hinweisen gibt es nun scheinbar handfeste Beweise für eine entsprechende Uhr. In der Watch-App der Golden Master begrüßt einen der Einrichtungsbildschirm mit verschiedenen Versionen der Apple Watch, die im Wechsel dargestellt werden. Eine der Uhren fällt dabei besonders auf. Sie besitzt eine rote digitale Krone, eine Anzeige für den mobilen Empfang im Display und im Kontrollzentrum. Ebenfalls im Kontrollzentrum befindet sich nun ein Schalter um mobiles Internet zu deaktivieren, wie die iOS 11 Beta verrät.

Im Kontrollzentrum der Apple Watch ist nun scheinbar auch ein Schalter um mobiles Internet zu deaktivieren. (Bild: Apple)

Apple Watch wird mit Mobilfunktarif des iPhones gekoppelt

Der Code soll auch noch verraten, dass die Apple Watch zu bisherigen Tarifen hinzugefügt werden kann. Die Telefonnummer des iPhones soll so auch auf der Apple Watch eingerichtet werden. Wie diese Angebote bei deutschen Mobilfunkanbietern aussehen werden und welche Kosten auf die Kunden zukommen ist noch unklar. Erste Details darüber wird es wohl frühestens zu Beginn der kommenden Woche geben.