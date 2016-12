27.12.2016 - 21:36 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Das Jahr ist bald um und dann kurz davor oder während des Jahreswechsels fassen viele Nutzer gute Vorsätze für 2017. Oft geht es dabei um die Steigerung der körperlichen Fitness. Besitzer der Apple Watch bekommen einen besonderen Ansporn. Apple veranstaltet im Januar 2017 einen einmonatige Fitness-Wettbewerb.



27.12.2016 - 21:36 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Apple Watch als Fitness-Tracker (Bild: Apple)

Der Neujahrs-Fitness-Wettbewerb von Apple nutzt die Apple Watch, um zu überprüfen, ob sich die Teilnehmer auch wirklich an ihre guten Vorsätze für das neue Jahr halten und mehr Sport treiben. Bisher wurde der Wettbewerb nur in Australien gesichtet. Ob er auch in anderen Ländern gestartet wird, ist noch unbekannt.

Schon zum amerikanischen Erntedankfest (Thanksgiving Day) hatte Apple eine sogenannte Activity Challenge für Besitzer der Apple Watch gestartet - allerdings nur in den USA. Die neue „Ring In the New Year” Challenge ist sozusagen der Nachfolger. Die Regeln wurden ein wenig verschärft.

Während zum Erntedankfest nur ein kleiner Spaziergang von 5.000 Schritten erforderlich war, um einen speziellen iMessage-Sticker und eine Medaille in der App zu erlangen, geht der Neujahrs-Wettbewerb einen ganzen Monat lang.

Die Medaille gibt es nur, wenn man die drei Aktivitätsringe an jedem Tag der Woche von Montag bis Sonntag vollständig schließt. Auch spezielle Sticker für die Nachrichten-App gibt es bei erfolgreicher Teilnahme, mit denen man vor seinen Freunden angeben kann.

Um die Aktivitätsringe zu schließen, muss sich der Nutzer mindestens eine Minute lang in einem Intervall von 12 Stunden des Tages bewegen, sich 30 Minuten lang täglich sportlich betätigen und das persönliche Ziele für die verbrauchten Kalorien erreichen.