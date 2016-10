04.10.2016 - 11:10 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Apple setzt bei seiner der neuen Apple Watch auf Kontinuität. Das Gehäusedesign unterscheidet sich kaum von der Vorgängerversion. Das könnte aber ein Fehler gewesen sein, wie die ersten Verkaufszahlen der Apple Watch Series 2 nahelegen. Denn offenbar sehen viele keinen Grund, sich die neue Uhr zu kaufen und bleiben lieber bei der alten Version. Dabei hätte es die Möglichkeit gegeben, von einem ganz bestimmten Aspekt der Smartwatch zu profitieren.



04.10.2016 - 11:10 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Die neue Apple Watch sieht fast genauso aus wie die alte Version (Bild: Alexander Trust)

Seit rund zwei Wochen gibt es die Apple Watch Series 2 zu kaufen. Und auch die „alte“ Apple Watch der ersten Generation steht seitdem in überarbeiteter Version zu einem günstigeren Preis im Apple Store zum Kauf bereit. Die ersten Verkaufszahlen sprechen jedoch dafür, dass die neue Apple Watch die Kunden nicht so überzeugt wie im Vorfeld erwartet worden war. So hat der Analyst Ming-Chi Kuo, der bei Apple-Themen als äußerst zuverlässig gilt, nun seine Schätzung für die Verkaufszahlen der Apple-Watch-Modelle im aktuellen Jahr nach unten korrigiert.

Ursprünglich ging Kuo davon aus, dass Apple in 2016 bis zu 10,5 Millionen Geräte verkaufen können wird. Bei der Schätzung, die der Analyst im April 2016 abgegeben hatte, hatte er auch einen ordentlichen Schub durch die Apple Watch Series 2 miteinberechnet. Nun korrigierte Kuo die Zahlen für 2016 aber um 15 Prozent bis 25 Prozent auf zwischen 8,5 Millionen und 9 Millionen herunter. Behält der Analyst Recht, würde Apple im gesamten Jahr 2016 somit weniger Apple-Watch-Geräte verkaufen als in den acht Monaten des Vorjahres, nachdem die erste Apple Watch auf den Markt kam.

Kein Killer-Feature gegenüber der Vorgänger-Version

Als Hauptgrund für die vergleichsweise schwächelnden Verkaufszahlen der Apple Watch gilt, dass die Apple Watch Series 2 nicht mit einem neuen Killer-Feature überzeugen kann. Für Apple bedeutet dies, dass weniger Käufer der ersten Apple Watch auf ein neues Modell upgraden als Analysten erwartet hatten. Denn Apple setzt mit der Apple Watch Series 2 auf Kontinuität. Das Design unterscheidet sich kaum von der originalen Apple Watch. Auch im Funktionsumfang setzt sich die Uhr nur in Kleinigkeiten von der Vorgängerversion ab. Die mit Abstand wichtigste Neuerung, die Apple bei seiner Smartwatch im September eingeführt hatte, ist das neue Betriebssystem watchOS 3. Das gibt es aber auch für die erste Apple Watch – kein Grund also, sich eine neue Uhr zu kaufen.

Auf den ersten Blick könnte Apple damit bei der Apple Watch in die gleiche Falle rutschen wie beim iPad. Nach anfänglichem Erfolg konnte Apple die Verkaufszahlen beim iPad nicht mehr steigern – ganz im Gegenteil, sie sind seit Jahren im Sinkflug. Auch hier liegt das Problem darin, dass neue iPad-Geräte sich gegenüber älteren Modellen nicht in einem Maße unterscheiden, dass Besitzer upgraden möchten. Erst mit dem iPad Pro ist Apple wieder ein Schritt in die richtige Richtung gelungen. Das Gerät überzeugt mit einem drastisch erweiterten Funktionsumfang und verkauft sich sehr gut.

Apple Watch Series 2: Neues Gehäusedesign wäre besser gewesen

Auch bei der Apple Watch wird das Unternehmen in eine ähnliche Richtung gehen müssen. Wahrscheinlich wird Apple bei seiner Smartwatch deshalb sogar eine Produktpolitik ändern müssen, die das Unternehmen seit Jahren verfolgt: Apple tendiert dazu ein Gerät immer nur in einigen wenigen Varianten auf den Markt zu bringen. Für MacBooks oder das iPhone hat dies auch sehr gut funktioniert. Die Apple Watch ist aber im Gegensatz zu den meisten anderen Produkten Apples auch ein Mode-Accessoire. Das allein bedeutet, dass Kunden verschiedene Varianten kaufen können müssen, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Verschiedene Armbänder sind hier zu wenig. Apple muss auch verschiede Gehäuse-Variationen anbieten. Und gemessen an den Verkaufszahlen der neuen Apple Watch, die zwar nicht schlecht, aber auch nicht besonders gut sind, wäre wohl ein neues Gehäusedesign bei der Apple Watch Series 2 notwendig gewesen.