Apple hat ohne vorherige Ankündigung sämtliche Mäuse und Tastaturen mit Kabelanschluss aus seinem Store verbannt. Ab sofort gibt es Apples eigene Eingabegeräte nur noch als Funklösung. Das bedeutet auch, dass Kunden erheblich tiefer in die Tasche greifen müssen als bisher.



"Wired Keyboard" mit Ziffernblock (Bild: Apple)

Im Apple Store gibt es keine Tastaturen mit Kabelverbindung mehr und auch bei Mäusen hat der Kunde, der nur ein Apple-Produkt kaufen will, keine Wahl mehr: Es gibt nur noch Funk-Eingabegeräte. Das "Wired Keyboard" mit Ziffernblock hat Apple klammheimlich eingestellt. Die Funkalternative ist deutlich teurer.

Apples "Wired Keyboard" mit USB-Anschluss verfügte über einen Ziffernblock, was die Eingabe langer Zahlenreihen deutlich erleichterte. Die Tastatur wurde in der jetzigen Form 2013 vorgestellt, die Vorversion gibt es noch länger. Das "Wired Keyboard" kostete rund 60 Euro. Wer schnell ist, kann vielleicht noch bei dem ein oder anderen Händler auf Restbestände stoßen.

In Zukunft gibt es das Magic Keyboard ohne Ziffernblock für rund 120 Euro, das über einen integrierten Akku verfügt, der per Lightning-Kabel über USB aufgeladen wird. Wer auf einen Ziffernblock nicht verzichten will, und eine Apple-Tastatur bevorzugt, muss für die kabellose Version des Magic Keyboard mit Ziffernblock rund 150 Euro auf den Tisch legen. ?Auch eine Kabelmaus hatte Apple bis vor kurzem im Angebot. Nun wird es nur noch die Magic Mouse geben, die ihrerseits ebenfalls per Lightning-Kabel aufgeladen wird.

Wer beispielsweise aus SIcherheitsgründen eine Tastatur nicht als Funklösung betreiben will oder darf, kann das Magic Keyboard per Lighting-Kabel via USA an den Mac anschließen und die Bluetooth-Verbindung ausschalten. Die Tastatur funktioniert dann wie gehabt wie eine Kabeltastatur. Bei der Magic Mouse ist das hingegen nicht möglich, weil Apple die Ladebuche für das Lightning-Kabel ungünstiger Weise auf der Unterseite der Maus eingebaut hat.