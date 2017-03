07.03.2017 - 19:25 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple verteilt aktuell die neueste Beta von macOS Sierra 10.12.4 für Entwickler. Version 5 der Testversionen erscheint schon eine Woche, nachdem die vierte Beta veröffentlicht wurde und einem Monat, nachdem Apple macOS Sierra 10.12.3 freigegeben hat.



07.03.2017 - 19:25 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

macOS Sierra 10.12.4 Beta 5 ist da (Bild: Apple/ Bildmontage: Mac Life)

Die fünfte Beta von macOS Sierra 10.12.4 ist aktuell nur für zahlende Entwickler erhältlich. Der Download erfolgt auf registrierten Geräten über den Software-Aktualisierungsmechanismus des Betriebssystems oder über das Apple Developer Center.

macOS Sierra 10.12.4 beinhaltet den sogenannten "Nachtschichtmodus" (Night Shift), den es bei iOS schon eine Weile lang gibt. Die Idee ist, dass abends blaues Licht für einen gesunden Schlaf eher schädlich ist, weshalb das Betriebssystem dann auf wärmere Farben umschaltet. Das Verhalten lässt sich vom Anwender beeinflussen, wenn etwa Arbeiten vorgenommen werden, bei denen es auf Farbtreue ankommt.

Lesetipp

iOS 10: So verwenden Sie Night Shift richtig

Nicht neu aber dennoch interessant ist der „Night Shift“-Modus in iOS 10. Dieser färbt das Display nach Sonnenuntergang oder voreingestellter... mehr

Night Shift kann über die Systemeinstellungen in der Display-Sektion beeinflusst werden. Der Mac erkennt aufgrund seines Standortes und der Uhrzeit, wann der Sonnenauf- und Untergang am Aufenthaltsort des Nutzers stattfindet und verhält sich dementsprechend. Wer will, kann die Einstellung sogar über den Sprachassistenten Siri beeinflussen.

Siri lernt Cricket und Wu

Außerdem unterstützt die Diktierfunktion nun die chinesische Sprache Wu und Siri kann Cricket-Spielergebnisse recherchieren. Weitere Funktionen der neuen Softwareversion sind bis jetzt noch nicht bekannt.

In den nächsten Tagen dürfte auch die Beta 5 von macOS Sierra 10.12.4 für normale Nutzer erscheinen, die am Apple-Seed-Programm teilnehmen. In aller Regel erscheint diese Version am Folgetag.