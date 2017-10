16.10.2017 - 19:26 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat die dritte Beta-Version der künftigen Updates auf iOS 11.1 für Entwickler freigegeben. Sie erscheint eine Woche nach der Veröffentlichung der zweiten Beta von iOS 11.1 und ein paar Wochen nach der Veröffentlichung von iOS 11 im September. Nach wie vor sind Funktionen wie Apple Pay Cash nicht für die Allgemeinheit sichtbar.



Die dritte Beta von iOS 11.1 enthält wie schon die Beta 2 eine Reihe neuer Unicode-10-Emojis und zeigt mehrere Emoji-Symbole, wenn man ein Wort wie "Kuchen" oder "glücklich" eingibt. Bisher wurde immer nur ein einziges Symbol angezeigt, wenn man nicht die Emoji-Tastatur selbst aufgerufen hat. Mit der automatischen Erkennung kann der Anwender ohne im Schreibfluss gestört zu werden, schnell auswählen, mit welchem Emoji er seinen Text ausschmücken will. Der Aufruf der Emoji-Tastatur entfällt dann.

Außerdem enthält das neue iOS 11 ein aktualisiertes Kamerasymbol in den Einstellungen und eine neue Animation beim Antippen der Statusleiste zum Scrollen nach oben und eine schneller ablaufende Entsperr-Animation. Schon in der zweiten Beta-Version hat Apple zudem die "3D Touch App Switcher Geste" auf Geräten, die mit 3D Touch ausgestattet sind, wieder eingeführt. Das Feature wurde während des Beta-Tests von iOS 11 absichtlich entfernt und vor dem offiziellen Start von iOS 11 nicht wieder eingebaut, aber Apples Software-Chef Craig Federighi versprach, die Funktion in einem zukünftigen iOS 11-Update wieder hinzuzufügen.

Die Geste tauchte erstmals in iOS 9 auf und ermöglicht es Anwendern mit einem kompatiblen iPhone, den App Switcher am linken Bildschirmrand mit 3D Touch zu starten. Ohne diese Geste ist es nur mit einem Doppelklick auf die Hometaste möglich, den App-Umschalter zu aktivieren. Daran hat sich nichts geändert. Registrierte Entwickler können die iOS 11 Beta 3 im Apple Developer Center oder over-the-air herunterladen, wenn das richtige Konfigurationsprofil über den Developer Center auf dem iOS-Gerät installiert wurde.

In wenigen Tagen dürfte auch die öffentliche Betaversion folgen, bei der Beta 2 folgte sie noch am gleichen Abend.