(Bild: Apple)

4K ist nicht gleich 4K: Streit um Standards schränkt Nutzer ein

Apple liefert mit dem neuen Apple TV 4K, das auf dem September-Event dieses Jahr der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, eine Set-Top-Box, die neben der Konkurrenz von Google (Chromecast), Roku und Amazon (Fire TV) endlich zeitgemäß wirkt. Sie unterstützt Ultra-HD und HDR. In der Theorie ist das so. Doch in der Praxis streiten sich viele Parteien um die Standards. Jeder kann begründen, warum seine Lösung die beste ist. Doch gerade im Bereich des Videostreamings schien sich über Jahre mit H.264 so etwas wie ein Standard zu etablieren. Selbst die zweite Generation von DVB-T setzt darauf, sieht man von Deutschland ab. Dann wurde der Ruf nach Kopierschutzmechanismen laut (selbst das W3C-Konsortium entschied zuletzt DRM in das eigentlich barrierefreie System rund um HTML zu integrieren). Und weil die öffentliche digitale Versorgung mit Fernsehen in Deutschland scheinbar auch Pay-TV einschließt, wurde hierzulande auf den „Nachfolger“ H.265 (auch HEVC) gesetzt.

Apple integrierte HEVC zuletzt in macOS High Sierra, iOS 11 und eben auch tvOS 11. Dann ist doch alles in Apple-TV-4K-Butter, oder? Nicht ganz. Denn zu diesem Zeitpunkt war das Kopierschutz-Kind schon in den Brunnen gefallen. So wie es zuvor diverse Insellösungen wie Flash oder Silverlight gab, gibt es auch heute nicht nur einen, sogar gefühlt noch mehr Anbieter mit eigenen Standards. Google ist einer davon. Das Unternehmen hat für seine Videoplattform YouTube einen eigenen proprietären Standard in Verwendung. Apple unterstützt derzeit VP9 nicht. Die Folge? Mit Ihrem neuen ATV 4K werden Sie vorerst keine YouTube-Videos in Ultra-HD anschauen gucken.

32 oder 64 GB? Wie wäre es mit mehr!

Apple hat das Downloadlimit für Apps in tvOS 11 auf das Niveau von iOS (11) gehievt. Das bedeutet. Entwickler können Apps mit 4 GB initialem Volumen anbieten. Diese können darüber hinaus noch weitere Daten jederzeit im Hintergrund herunterladen. Vorbei die Zeiten, in denen Apple es den Kunden so einfach wie möglich machen wollte. Entwickler durften maximal 200 MB verwenden. Nach wenigen Sekunden Download musste der Nutzer bereits mit einem Gerüst interagieren können. Das ist jetzt Schnee von gestern.Aber wenn nun Spiele wie BioSchock oder Borderlands auf das Apple TV geladen werden könnten? Und wenn Ultra-HD-Inhalte aus dem iTunes Store ebenfalls pro Film mehrere GB Speicher in Anspruch nehmen, erscheint die Wahl Apples gering, nur 32 oder 64 GB als Option anzubieten.