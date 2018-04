04.04.2018 - 11:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit rund zwei Jahren wird immer wieder spekuliert, dass Apple an einem MicroLED-Display arbeitet. Die Technologie soll sowohl das OLED-Display der Apple Watch ersetzen als auch langfristig beim iPhone zum Einsatz kommen. Einem neuen Bericht zufolge hat Apple sich mit der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, kurz TSMC, zusammengetan, um die Entwicklung voranzutreiben. Dies berichtet der DigiTimes-Analyst Luke Lin.

Während OLED bereits als sehr energieeffizient und platzsparend gilt, kann die MicroLED-Technologie in beiden Bereichen punkten. Aufgrund der anderen Zusammensetzung der einzelnen Komponenten können MicroLED-Panels schmalere Geräte ermöglichen, die gleichzeitig einen besseren Kontrast bieten und dennoch sehr energiesparend sind.

Laut Lin soll Apple gerade zwei verschiedene Panels vorbereiten, die zunächst in kleinen Geräten zum Einsatz kommen sollen. So ist hier von einem 1,3- bis 1,4-Zoll-Panel die Rede, welches in einer kommenden Apple Watch verbaut werden könnte. Diese könnte Lin zufolge schon in der zweiten Jahreshälfte oder spätestens 2019 in die Massenproduktion gehen. Daneben soll es eine noch kleine Version (0,7 bis 0,8 Zoll) geben, die womöglich in einer Augmented-Reality-Brille verwendet werden könnte.

Neben dem Anwendung in kleinen Produkten soll Apple jedoch auch die Verwendung in größeren Geräten planen. Beispielsweise könnten Apples MacBook-Modelle von der MicroLED-Technologie profitieren. Jedoch sieht Lin frühestens einen Produktionsstart ab Mitte 2019 oder gar später voraus.

Aktuell hat die Technologie noch einen wichtiges Problem. Die Kosten für die Produktion sind 400 bis 600 Prozent höher als für ein OLED-Panel, das derzeit in der Apple Watch verbaut wird. Laut Lin wäre es daher nicht wunderlich, wenn Apple MicroLED-Panels zunächst nur in seinen Top-Produkten verbaut wie man es schon mit dem OLED-Display beim iPhone X getan hat.

