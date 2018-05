Das iPhone X ist in Europa das meistverkaufte Smartphone-Modell (Bild: CC0, jappyassu via Pixabay)

​Apple und Samsung in Europa größte Verlierer. Bei der Auswertung der Marktanteile für den europäischen Kontinent stellt Canalys in einer neuen Analyse fest, dass die alteingesessenen Hersteller Druck vom chinesischen Unternehmen Huawei bekommen. Unter dem Strich ist aber auch in Europa Apples iPhone X das beliebteste Smartphone-Modell.

Der Markt für Smartphones in Europa ist im Q1 2018 geschrumpft, wie in vielen anderen Teilen der Welt auch. Das Volumen schrumpfte laut Canalys um 6,2 Prozent.

Apple verkauft in Europa weniger iPhones

Der iPhone-Hersteller aus Cupertino konnte in dem Zeitraum immerhin 10,2 Millionen Smartphones verkaufen. Trotzdem entspricht das einem Rückgang von 5,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Konzern erzielte immerhin 22,2 Prozent Marktanteil und rangiert damit auf Platz 2.

Das iPhone X war indes für Apple der heimliche Star. Zwar verkaufte Apple in dem Quartal rund ein Viertel weniger Geräte als im Weihnachtsquarta. Das aber war zu erwarten. Und trotzdem war damit das Face-ID-Smartphone das insgesamt beliebteste Modell („the best-shipping smartphone in the region“). Tim Cook nannte das iPhone X zuletzt Apples Super-Bowl-Gewinn.

Samsung der größte Verlierer

Konkurrent Samsung verkaufte 15,2 Millionen Geräte – mehr als Apple – verlor aber gleichzeitig deutlich mehr. Nämlich 15,4 Prozent. Das Unternehmen kommt so immerhin noch auf 33,1 Prozent Marktanteil.

Huawei mischt europäischen Markt auf

Beide Hersteller haben mittlerweile aber den chinesischen Hersteller Huawei im Nacken. Dieser legte um 38,6 Prozent zu und verkaufte immerhin 7,4 Millionen Geräte im ersten Quartal des Jahres. Er kommt auf 16,1 Prozent Marktanteil.

Xiaomi verkaufte 2,4 Millionen Smartphones (5,3% Marktanteil) und Nokia immerhin 1,6 Millionen (3,5% Marktanteil). Diese fünf Hersteller zusammen kommen auf 71,4 Prozent Marktanteil. Den Rest beanspruchen viele Marken für sich. Darunter sind allerdings auch namhafte Firmen wie Sony oder LG. Die spielen aber auf dem Smartphone-Markt in Europa keine große Rolle mehr.

Unterschiede in Regionen

In Westeuropa wurden deutlich weniger Smartphones verkauft. Insgesamt 30,1 Millionen Stück (-13,9%). In Deutschland wurden 16,7 Prozent weniger Geräte verkauft, in Großbritannien beinahe 30 Prozent weniger. Auch in Frankreich wurden 23,2 Prozent weniger Smartphones im Q1 2018 verkauft als noch im Q1 2017.

Unterschiede im Smartphone-Markt zwischen West- und Zentral- und Ost-Europa (Bild: Canalys)

Ganz anders in Zentral- und Osteuropa. Dort wurden 12,3 Prozent mehr Geräte verkauft. In Russland sogar 25,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Doch dieser Wachstumsmarkt kommt lediglich auf ein Volumen von 15,9 Millionen Geräte und kann damit die Verluste aus Westeuropa nicht ausgleichen. Diese Entwicklung ist auch mit ein Grund, warum zuletzt bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen von Apple Europa und China beinahe gleichauf waren.

