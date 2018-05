Auch wenn das iPhone X ein Erfolg für Apple ist, so hatte man sich scheinbar doch noch ein bisschen mehr erhofft (Bild: Apple)

Gestern veröffentlichte Apple seine aktuellen Quartalszahlen und überraschte mit einem doch sehr gutem Ergebnis. Während man zum HomePod beharrlich schweigt, äußerte sich Tim Cook hingegen ausführlicher zum iPhone X und vergleicht es sogar mit dem Sieg im weltweit größten Sportereignis. Etwas Luft nach oben sieht er aber dennoch.

Viel wurde über das iPhone X spekuliert. Nicht nur bevor Apple das aktuelle High-End-Modell vorstellte, sondern auch noch danach. Noch nie war ein Smartphone aus Cupertino so teuer, daher gingen Viele von deutlich geringeren Verkaufszahlen aus, als noch bei den Vorgängermodellen. Ganz exakte Zahlen gab Apple auch gestern wieder nicht bekannt, allerdings lässt sich aus den veröffentlichten Daten doch eine Tendenz herauslesen. So wuchs die Zahl der verkauften iPhone-Modelle insgesamt um 3 Prozent, der Umsatz allerdings sogar um 14 Prozent. Das teure iPhone X dürfte also durchaus einen nicht zu geringen Anteil zu den Verkäufen beitragen.

Wie MacRumors berichtet, ging Apples CEO Tim Cook während der Vorstellung der Quartalszahlen dann auch genauer auf das iPhone X ein, natürlich auch hier ohne exakte Zahlen zu nennen. „Seit wir die iPhone-Modelle mit dem iPhone 6 und 6 Plus im Jahr 2014 aufgeteilt haben, ist dies das erste Quartal, indem das High-End-iPhone auch das beliebteste ist.“ Ein Vergleich mit der US-amerikanischen Sportart Football und deren „Meisterschaft“ zeigt aber, dass sich Apple dennoch etwas mehr erhofft hätte: „Ich denke, es ist wie wenn ein Team den Super Bowl gewinnt. Vielleicht wünscht man sich, dass das Team mit mehr Punkten gewinnt, aber Hauptsache es ist der Gewinner. So fühlen wir uns.“

