Bei der Bekanntgabe seiner sehr erfolgreichen Zahlen für das dritte Quartal 2017, hat Apple gestern auch den Start von Apple Pay in vier neuen, vor allem skandinavischen Ländern angekündigt. Ein Starttermin für Deutschland ist immer noch nicht bekannt, die Nutzung hierzulande nur über Umwege möglich. Vermutlich dauern die Verhandlungen mit deutschen Banken über die Gebühren für Transaktionen weiter an.

So sieht Apple Pay in Amerika aus. (Bild: Apple)

Apple Pay ist eine der Erfolgsgeschichten von Apple, die unter anderem gestern zu den wirklich guten Quartalszahlen beigetragen hat und soll aktuell der größte NFC-Bezahldienst sein. Ende Oktober 2014 in den USA eingeführt, lässt sich heute bereits in 16 Ländern mit iPhone und Apple Watch über Apple Pay in Geschäften bezahlen. In Europa unter anderem in England, der Schweiz, Spanien und Italien. Vorausgesetzt wird lediglich eine bei Apple Pay eingetragene und unterstützte Kreditkarte und ein Kartenlesegerät mit kontaktloser Bezahlfunktion. Auch in Deutschland sind bereits viele Kassen mit einem solchen Gerät ausgestattet, bisher unterstützt aber keine deutsche Bank Apple Pay mit seinen Kreditkarten. Eine Nutzung in Deutschland ist also nur über Umwege möglich.

Nun kommen bis zum Jahresende vier weitere Länder hinzu, wie Apple gestern bekanntgab. Neben den Vereinigten Saudischen Emiraten vor allem die skandinavischen Länder Finnland, Dänemark und Schweden. Ein Starttermin für Deutschland ist weiterhin nicht bekannt. Vermutlich verzögern sich weiterhin die Verhandlungen zwischen Apple und den deutschen Kreditinstituten. Apple streicht für jede über Apple Pay getätigte Zahlung, eine Gebühr in Höhe von 0,15 Prozent bei den Banken ein. Für die deutschen Banken scheint diese Gebühr zu hoch zu liegen.