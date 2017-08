Das Apple seit mehreren im Bereich der Augmented Reality forscht und Geräte entwickelt ist kein Geheimnis mehr und lässt sich durch eine Reihe an bereits eingereichten Patenten belegen. Die Entwicklerplattform ARKit ist nur ein erstes Ergebnis dieser Forschung. Ein Bericht der Financial Times ist sich nun sicher, dass sogar mehrere Teams bei Apple an verschiedenen Prototypen für AR-Brillen arbeiten.

Bei diesem Patent befindet sich die gesamte Technik in der Brille. (Bild: United States Patent Office)

Bei diesem Patent wird das iPhone in die Brille geschoben. (Bild: United States Patent Office) 1 /2

Nicht nur Apple rechnet mit dem Durchbruch von AR-Brille. Google Glass wurde bereits 2012 vorgestellt und Microsoft entwickelt gerade die HoloLens, erste Entwicklergeräte sind bereits für viel Geld erhältlich. Der Ansatz von Google war die Projektion von Informationen auf ein relativ normales Brillengestell. Microsoft projiziert die virtuellen Inhalte auf einen transparenten Bildschirm, welcher einen Blick auf die reale Welt zulässt.

Produkthinweis Praxishandbuch Augmented Reality für Marketing, Medien und Public Relations Preis: 25,99 €

Dem Bericht der Financial Times nach, hat sich Apple noch nicht festgelegt welchen Ansatz es mit seiner eigenen AR-Brille umsetzen will. Daher sollen aktuell mehrere Teams an verschiedenen Lösungen arbeiten. Die bisher aufgedeckten Patentanmeldungen geben zum Beispiel Hinweise auf eine AR-Brille, die ohne zusätzliche Geräte auskommt und in der alle benötigte Technik enthalten ist. Ein anderes Patent zeigt wiederum ein Brillengestell, in das sich ein iPhone einschieben lässt und welches mit einem Lightning-Anschluss mit der Brille verbunden wird.

Bei diesem Patent befindet sich die gesamte Technik in der Brille. (Bild: United States Patent Office)

Bei diesem Patent wird das iPhone in die Brille geschoben. (Bild: United States Patent Office) 2 /2

Welche Version Apple auch immer bevorzugen wird, in den nächsten Jahren wird der Konzern aus Kalifornien wohl ein neues „Big Thing“ vorstellen. Dazu passen aktuelle Berichte, dass Apple momentan soviel Geld in Forschung investiert, wie noch nie zuvor. Selbst mehr als vor dem Release des ersten iPhones vor zehn Jahren. Die Zukunft wird also sicher spannend.