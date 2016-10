20.10.2016 - 10:22 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Beinahe alle großen Elektronikhersteller der Welt sind auf den verschiedenen wichtigen Elektronikmessen, IFA, Computex, CES und MWC, vertreten – mit einer Ausnahme: Apple findet man auf diesen Veranstaltungen nicht. Das könnte sich nun aber ändern. Denn es wurde ein Hinweis entdeckt, dass Apple im kommenden Februar mit mehreren Ständen auf dem Mobile World Congress 2017 in Barcelona vertreten sein wird.



Nach rund 8 Jahren könnte Apple wieder auf einer Messe vertreten sein (Bild: mobileworldcongress.com / pixeldima via MockDrop)

Apple wird möglicherweise auf dem Mobile World Congress 2017 (MWC) vertreten sein. Der MWC ist die weltweit wichtigste Messe für mobile Endgeräte, entsprechendes Zubehör und Anwendungen der Welt. Die Messe findet jedes Jahr gegen Ende Februar beziehungsweise Anfang März in Barcelona statt. Mehrere große Hersteller, darunter auch Samsung, Sony und LG, nutzen den Rahmen des Mobile World Congress regelmäßig, um neue Produkte anzukündigen. Apple hat dagegen in den vergangenen Jahren beinahe komplett auf eigene Auftritte auf den verschiedenen Elektronikmessen der Welt verzichtet. Lediglich Zubehör-Hersteller, die sich auf Geräte für Apples Produkte konzentrieren, sind dort aufzufinden.

Apple soll drei Stände auf dem MWC 2017 stellen

Nun hat aber die US-amerikanische Webseite MacRumors den Eintrag „Apple, Inc.“ Auf der Webseite des MWC entdeckt. Diesem Eintrag zufolge ist Apple mit drei Ständen auf der nächsten Messe im kommenden Februar vertreten. Zwei Business-Stände sollen sich im oberen Level der Halle 2 befinden, einer in der „App Planet“-Abteilung, in der sich, wie es der Name bereits verrät, alles um Apps dreht. Der Eintrag wurde jedoch nur kurze Zeit nach der Veröffentlichung wieder von der Liste genommen.

Es stellt sich die Frage, mit welchen Produkten Apple auf dem MWC 2017 vertreten sein wird. Denkbar wäre, dass Apple verschiedene HomeKit-Anwendungen prominent platzieren möchte. Schließlich ist HomeKit im Gegensatz zu vielen anderen Produkten Apples eng mit den Produkten Dritter verzahnt. Möglicherweise will Apple den MWC 2017 auch dazu nutzen, seine erste eigene TV-Serie, „Planet of the Apps“ zu präsentieren.