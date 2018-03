Patentskizze zeigt flexible Tastatur (Bild: Apple)

​Patent zeigt Tastatur ohne Tasten von Apple. Das US-Patent- und -Marken-Amt veröffentlichte kürzlich neue Dokumente zu einer Patentanmeldung Apples. Darin stellt der iPhone-Hersteller aus Cupertino eine Tastatur ohne Tasten vor, die haptisches Feedback gibt und auf Druck reagiert. Offenbar soll das Gerät mit MacBooks, iMacs aber auch iPads zusammenarbeiten.

Alle Patentanmeldungen Apples sind mit Vorsicht zu genießen. Sie zeigen, welche Ideen die Mitarbeiter des Unternehmens entwickeln. Doch nicht in jedem Fall entsteht daraus ein fertiges Produkt. Trotzdem ist es oft interessant, die Einfälle zu beobachten. So auch in diesem Fall bei der Tastatur ohne Tasten, die unter der Nummer 20180074694 geführt wird. Apple reichte die Patentanmeldung bereits am 31. August 2017 ein.

Eingabegerät, das auf Druck reagiert

Das von Apple beschriebene Eingabegerät verfügt über ein Gehäuse mit einer Oberfläche, auf der Symbole angezeigt werden können. Insgesamt sind darin drei drucksensible Ebenen enthalten. Die oberste ist unterteilt in Bereiche, wie man es vermutlich von herkömmlichen Tastaturen kennt (Ziffernblock, Funktionstasten, etc.). Sie reagiert auf Druck.

Darunter liegt eine zweite Ebene, in der ebenfalls Bereich abgegrenzt sind, die auf Druck reagieren. Vermutlich wird die darunterliegende Ebene nur ausgelöst, wenn man mehr Druck ausübt. Vergleichbar mit Apples Force-Touch-Funktionen beim iPhone.

Dazu kommt eine verbindende Ebene, die Eingaben über die erste Ebene erkennt und dem Bereich der zweiten Ebene zuordnet.

Patentskizze zeigt flexible Tastatur am MacBook (Bild: Apple)

Mehr Flexibilität für moderne Systeme

Apple betont in seiner Beschreibung der Patent-Idee, dass herkömmliche Eingabegeräte nicht flexibel genug sind, um mit modernen Geräten und Systemen zusammenzuarbeiten.

Vergleichbar mit Apples Touch Bar am MacBook Pro würde eine solche Tastatur ohne Tasten kontextsensitiv immer die richtigen Bedienelemente anzeigen. Auch gäbe es nur ein Gerät, das aber in allen Sprachen genutzt werden könnte.

Patentskizze zeigt flexible Tastatur am iMac (Bild: Apple)

