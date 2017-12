18.12.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die Verfügbarkeit des iPhone X hat sich deutlich verbessert. Ab sofort kann ein Käufer das Gerät am nächsten Tag im Apple Store abholen. Das gilt nicht nur für Deutschland sondern beispielsweise auch für Großbritannien und die USA. Bisher gab es lange Lieferzeiten.



18.12.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Apple )

Den größten Nachfrageberg scheint Apple beim iPhone X jetzt abgearbeitet zu haben. Das Flaggschiff-Smartphone ist ab sofort mit kostenloser Lieferung am nächsten Tag im Apple Online-Shop erhältlich, wenn es bis Mittags um 3 Uhr bestellt wird. Ansonsten ist es erst ab dem übernächsten Tag abholbereit, wie Recherchen von Mac Life ergeben haben.

Lesetipp iPhone X: AppleCare+ wird deutlich teurer Gestern Abend kündigte Apple das iPhone X an. Dabei handelt es sich um ein Premium-Smartphone, das nicht nach den bisherigen Apple-Regeln... mehr

Das bedeutet, dass das iPhone X immer noch eine Last-Minute-Geschenkoption ist, wenngleich auch eine ganz schön teure. Apple Analyst Ming-Chi Kuo sagte vor einigen Tagen, dass Apple die Produktionszahlen erhöhen konnte und die gute Verfügbarkeit kein Zeichen schwacher Nachfrage sei. Der Analyst hatte zuvor eine Prognose abgegeben, dass das iPhone X wahrscheinlich bis Jahresanfang 2018 knapp bleiben würde. Das hat sich nicht bestätigt.

Wie gut sich das iPhone X verkauft, wird vermutlich nicht bekannt werden, da Apple wie auch andere Hersteller die Verkaufzahlen einzelner Geräte nicht bekannt gibt. Apples Umsatzprognose von 84 bis 87 Milliarden US-Dollar für das laufende Quartal deutet darauf hin, dass es aber insgesamt eine hohe Nachfrage nach iPhones gibt.

Wer nun nicht gleich ein iPhone X verschenken will, kann bei Apple auch preisgünstige Geschenkideen realisieren. So gibt es zum Beispiel das Apple TV 4K oder eine iPhone- bzw. iPad-Hülle schon für deutlich weniger Geld. Wer weiß, dass der Beschenkte eine Apple Watch besitzt, kann sich auch bei den Uhrenarmbänder umsehen. Besonders beliebt als Ultra-Last-Minute-Geschenk ist auch ein per E-Mail verschickbarer Apple Store oder eine Apple Music Geschenkkarte. Der kann zur Not auch noch wenige Minuten vor der Beschwerung gekauft werden.