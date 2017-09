13.09.2017 - 08:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern Abend kündigte Apple das iPhone X an. Dabei handelt es sich um ein Premium-Smartphone, das nicht nach den bisherigen Apple-Regeln spielt. Dazu ist es auch ein sehr teures Gerät, das mit 64 GB und 1.149 Euro startet und in der High-End-Variante mit 256 GB sogar 1.319 Euro kostet. Sollten Sie nun planen AppleCare+ für des neue OLED-iPhone zu kaufen, dann müssen Sie auch hier tief in die Tasche greifen.



13.09.2017 - 08:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Das große OLED-Display macht AppleCare+ teurer (Bild: Apple)

Kurz nach dem gestrigen Apple-Event stellte das kalifornische Unternehmen zahlreiche Informationen zum iPhone X bereit. Der Fakt, das AppleCare+ nun deutlich teurer geworden ist, dürfte dabei den einen oder anderen Nutzer überrascht haben. Während das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus weiterhin für 149 Euro beziehungsweise 169 Euro für bis zu zwei Jahre mit der Apples Zusatzgarantie abgedeckt werden können, muss man für das iPhone X nochmal mehr Geld bezahlen. 229 Euro wird AppleCare+ für das iPhone X kosten. Dabei stellt sich natürlich die Frage, ob das „X“ tatsächlich für „10“ steht und nicht „extra“.

Gleichzeitig müssen wir erwähnen, dass die Zusatzgarantie genau die Bedienungen wie bei den anderen iPhone-Modellen aufweist. Sie erhalten trotz Zuschlag ebenfalls bis zu zwei Jahre Garantie und können bis zu zwei Reparaturen bei unbeabsichtigten Beschädigungen durchführen lassen. Dabei wird für Displayschäden auch die Servicegebühr von 29 Euro fällig, während alle anderen Schäden mit 99 Euro zu Buche schlagen.

Die Preisgestaltung könnte aufgrund des großen Frontdisplays diesen höheren Preis angenommen haben. Daneben ist natürlich das neue OLED-Display deutlich teurer als das bisher verwendete LCD. In den letzten Wochen berichteten wir etwa, dass das neue Display mehr als den doppelten Preis haben wird, weil Samsung hier alleiniger Zulieferer ist und somit auch einen Premiumpreis verlangen hat. Gerade weil das OLED-Display so teurer ist, könnte AppleCare+ für das iPhone X ein guter Deal sein, um im Schadensfall nicht noch tiefer in die Tasche greifen zu müssen.