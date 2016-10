27.10.2016 - 23:27 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Auch ohne das groß zu bewerben, hat sich Apple stets bemüht, Menschen mit Behinderungen die Benutzung seiner Produkte zu erleichtern oder sogar zu ermöglichen. Die heutige Keynote begann mit einem Video, in dem anschaulich gezeigt wird, was damit gemeint ist und welche Hilfen es gibt. Tim Cook erläuterte dann, dass die entsprechende Webseite erweitert wurde, um die Funktionen zu zeigen und darauf aufmerksam zu machen.



27.10.2016 - 23:27 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

Final Cut Pro X wird mit der Bedienungshilfe „Schaltersteuerung” verwendet (Bild: Apple)

Möglichst alle Anwender sollen die Möglichkeit haben, Macs, iPhones und iPads zu benutzen. Das soll auch jene einschließen, die aufgrund körperlicher Behinderungen Probleme dabei haben oder hätten, die Systeme wie nicht behinderte Menschen zu nutzen. Welche Möglichkeiten Apple dafür geschaffen hat, wird auf der überarbeiteten Webseite zum Thema gezeigt, die derzeit nur auf Englisch verfügbar ist.

Apple begann Keynote mit einem Video

Eigentlich sollte es um das neue MacBook Pro gehen. Aber Apple entschied sich, mit einem Video zu starten, das nichts mit dem neuen Laptop zu tun hat, sondern vor allem mit der Software, genauer gesagt mit Eingabehilfen. Das Video spielt in einer Meta-Ebene, denn alles, was man zunächst sieht, inklusive Sady, die nur ihren Kopf bewegen kann, wurde auf einem iMac in Final Cut Pro X geschnitten – von Sady, die den Mac nur mit Kopfbewegungen bedient. Dabei handelt es sich um die Bedienungshilfe „Schaltersteuerung”, die in macOS Sierra vorhanden ist.

Apple will mit der Webseite aufzeigen, dass die verwendeten Programme und Geräte so optimiert wurden, dass sie trotz Behinderungen verwendet werden können. Apple-CEO Tim Cook erläuterte im Anschluss an das Eingangsvideo, dass er glaubt, dass jeder in der Lage sein sollte, die Produkte zu verwenden. Die Webseite soll als Anlaufstelle dienen, um die Betroffenen zu ermutigen, die Tools wenigstens einmal auszuprobieren.