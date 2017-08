29.08.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Geschäftskunden nutzen immer noch zu wenig iOS-Anwendungen, meinte Apple und jetzt auch die Unternehmensberatung Accenture. Ähnlich wie bei IBM machen jetzt Apple und Accenture gemeinsame Sache und wollen Business-Anwendungen für iOS entwickeln.



29.08.2017 - 21:03 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple und Accenture arbeiten zusammen, um iOS als sogenannte Enterprise-Mobility-Plattform zu verbessern. Das geht soweit, dass Accenture für seine Kunden Anwendungen entwickeln will, die neue Einnahmequellen erschließen, die Produktivität steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern sollen.

Accenture stellt dazu an ausgewählten Standorten weltweit Teams zusammen "iOS Practice", die zusammen mit Apple an Lösungen für die Kunden arbeiten. So sollen Tools und Services entwickeln werden, die Geschäftskunden unterstützen sollen, iPhones und iPad gewinnbringender als bisher einzusetzen. „Mit der Einführung des iPhones vor 10 Jahren, gefolgt vom iPad, hat Apple die Art und Weise, wie wir arbeiten, komplett verändert. Wir glauben jedoch, dass Unternehmen gerade erst begonnen haben, an der Oberfläche dessen zu kratzen, was sie mit unseren Produkten tun können“, meint Tim Cook.

Schon 2014 sind IBM und Apple eine Kooperation eingegangen, um gemeinsam Unternehmen mit ihren Produkten auszustatten. IBM sollte sich um Business-Lösungen im Bereich Management, Cloud und Sicherheit für iOS kümmern. So wurden zum Beispiel 2015 acht neue Apps für Unternehmen veröffentlicht. Vier dieser Apps sind für Krankenhäuser, Krankenschwestern, Pfleger und Ärzte gedacht. Für IBM-Mitarbeiter änderte sich auch etwas. Sie können nun wählen, ob sie einen Mac oder einen Windows-Rechner als nächsten PC nutzen wollen. 73 Prozent wollen zu Apple.