Das iPhone X kann angerichtet werden: Neue Medienberichte zitieren Quellen aus der Zuliefererkette, denen zufolge die Fertigung von Apples kommendem Face-ID-Smartphone nun „Betriebstemperatur“ erreicht habe. Ist dies eine neue Beobachtung und läuft sie anderen Meldungen zugegen, die zuvor behauptet hatten, es würde zu Engpässen kommen? Nicht zwangsläufig. Denn die neue Meldung fußt auf Informationen von Chipherstellern. Das Bauteil, das aber am im Verdacht steht, die Produktion zu behindern, soll speziell mit der TrueDepth-Kamera in Verbindung stehen.

iPhone X (Bild: Apple)

Es sind gute Nachrichten. So oder so. DigiTimes berichtet über Informationen aus Zuliefererkreisen. Der Meldung zufolge haben diverse Chiphersteller, die am iPhone X mitwirken, von möglichen Produktionsproblemen noch nichts mitbekommen. Sie haben vielmehr für dieses Jahr bereits „Betriebstemperatur“ erreicht, beziehungsweise liefern an Apple die bestellten Bauteile aus. Apple würde seine Bestellungen für Bauteile für das vierte Quartal des Jahres zudem erhöhen, da zum Weihnachtsgeschäft größerer Bedarf angenommen wird. Im Januar-Quartal werden die Bestellungen bei den Zulieferern dann naturgemäß niedriger ausfallen.

iPhone X: Lieferungen nach Oktober werden deutlich zunehmen

Erst gestern hieß es außerdem, die ersten iPhone-Lieferungen seien von Apples Logistik verschifft worden. 46.500 Stück sollen es offenbar nur gewesen sein.

DigiTimes zitiert Quellen aus der Zuliefererkette, denen zufolge die Zahl der verschickten iPhone X nach Oktober deutlich zunehmen soll. Denn die Ausbeute bei der Produktion mancher Bauteile soll sich verbessert haben.

Apples „Jubiläumssmartphone“ ist laut Jony Ive sowieso nur zufällig mit dem zehnjährigen Bestehen des Touchscreen-Mobiltelefons zusammengefallen. Für Nutzer, die am 27. Oktober eines der Geräte vorbestellen möchten, gilt weiterhin Ungewissheit.