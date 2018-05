DoorBird D301 erweitert analoge Türsprechanlagen um IP-Funktionalität (Bild: Bird Home Automation)

DoorBird D301 ist IP-Konverter für Türsprechanlagen. Das Berliner Unternehmen Bird Home Automation startet mit dem Vorverkauf seines DoorBird D301. Bei dem Gerät handelt es sich um einen IP-Konverter, der aus analogen Klingelanlagen moderne Systeme macht. Sie können analoge Hardware aufrüsten und dann von überall mit dem Smartphone die Türsprechanlage überwachen.

Vorverkauf für DoorBird D301 startet

Noch in diesem Monat wird der neue IP-Konverter vom Anbieter ausgeliefert. Doch schon jetzt startet das Berliner Unternehmen den Vorverkauf.

Der DoorBird D301 ermöglicht Ihnen mit jedem, der vor Ihrer Hauseingangstür steht, via Smartphone oder Tablet zu kommunizieren. Es ist dabei egal, ob Sie daheim sind oder unterwegs. Sie müssen dazu nicht einmal Ihre vorhandene Türsprechanlage ersetzen, sondern können diese einfach nachträglich mit dem DoorBird D301 aufrüsten.

Zwei-Wege-System mit Audio- und/oder Video-Kommunikation

Wenn es klingelt, erhalten Sie eine Push-Mitteilung auf Ihr Smartphone oder Tablet. So können Sie sofort mit dem Besucher sprechen. Sie können ihn auch sehen, je nach Modell des DoorBird und sofern die vorhandene Türsprechanlage mit einer Kamera ausgestattet ist.

Der Hersteller verspricht eine gute Tonqualität. Für den Besucher soll es nicht hörbar sein, ob Sie tatsächlich zu Hause sind oder nicht. Sie können dann per App die Hauseingangstür oder auch das Gartentor öffnen. Das kann hilfreich sein, wenn Familienmitglieder sich ausgeschlossen haben oder eine Paketlieferung erfolgt.

Auch für die Mietwohnung

Sascha Keller von Bird Home Automation preist die Geräte seiner Firma nicht nur Eigentümern an, sondern auch Mietern. Denn gerade die dürfen oft an ihrer Türsprechanlage nichts verändern. Die Erweiterung mit dem DoorBird D301 stellt so eine smarte Lösung dar.

Anschließen und mit dem Internet verbinden

Der DoorBird D301 wird einfach über ein Kabel an die vorhandene Gegensprechanlage angeschlossen. Deren Funktionsumfang bleibt vollständig erhalten. Danach verbinden Sie das Gerät mit dem Internet. Wahlweise per WLAN oder Netzwerkkabel. Sie nutzen zur Konfiguration die DoorBird-App. Die ist für iOS und Android kostenlos verfügbar.

Unterstützt werden die meisten Türsprechanlagen der Hersteller Siedle, Ritto, TCS und René Koch mit Audio. Ab Sommer 2018 sollen mit dem Modell D302 auch andere gängige Hersteller mit Audio und Video Unterstützung finden.

Das Upgrade-Paket mit dem DoorBird 301A kostet 249 Euro (UVP). Das Produkt sollte ursprünglich im Sommer 2017 auf den Markt kommen, verspätete sich jedoch.

