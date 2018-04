16.04.2018 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Amazon-Lautsprecher Echo mit Alexa (Bild: Amazon)

Amazon scheint Apple bei einem Abkommen mit Hausherstellern übertrumpft zu haben. Eine zunehmende Zahl von Herstellern habe Abkommen mit Amazon für vorinstallierte Alexa-Funktionen geschlossen. HomeKit sei hingegen ins Hintertreffen geraten.

Nach einem Bericht von The Information hat eine zunehmende Anzahl von Hausbauern Partnerschaften mit Amazon vereinbart, um Häuser mit vorinstalliertem, Alexa-fähigem Zubehör zu bauen, anstatt HomeKit-basierte Produkte von Apple zu integrieren.

So soll Amazon im vergangenen Jahr einen großen Deal mit Lennar, einem der größten Hausbauer der USA, abgeschlossen haben. Lennar sei zuerst eine Partnerschaft mit Apple eingegangen, priorisiere Amazon jetzt allerdings.

Als Teil der Vereinbarung Lennar auf das Know-How von Amazons Experten zurückgreifen, die zu jedem neuen Hausbesitzer gehen, um sicherzustellen, dass sein Smart Home korrekt funktioniert. Jedes neue Lennar Haus werde mit Echo Dot Lautsprechern und Echo Show Displays ausgerüstet. Außerdem werden smarte Türklingeln, Türschlösser, Lichtschalter und Thermostate eingebaut.

Einige andere Hausbauer, wie Meritage Homes und Shea Homes haben sich ebenfalls für Amazon entschieden, so The Information. Apples HomeKit sei zu sehr beschränkt in seinen Möglichkeiten und sei nicht offen, wie Alexa, so die Begründung. Mittlerweile ist Apple zwar von den Authentifizierungschips für die HomeKit-Hardware abgekommen und hat in iOS 11.3 eine softwarebasierte Authentifizierung für Zubehörteile eingeführt, doch das wurde bei der Entscheidung offenbar nicht mehr berücksichtigt.

Die Haushersteller scheint es auch nicht zu stören, dass Amazon mit den Daten ein Geschäft machen könnte und sie auch die Beziehung zum Kunden im Bezug auf das Thema Smart Home aufgeben. Es gibt allerdings auch Gegenmeinungen, wie The Information bemerkt.

