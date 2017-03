Benjamin Geskin hat für iDropNews einen Satz von Render-Bildern produziert. Darauf zu sehen ist ein Konzept des kommenden Apple-Smartphones, wie Geskin es sich vorstellt. Die Grafiken sollen dabei nicht das iPhone 7s abbilden, sondern das iPhone 8 oder X, oder wie Apples Jubiläumssmartphone auch genannt werden wird. Sind diese neuen Bilder am nächsten an der Wahrheit?

Sieht so das iPhone 8 aus? (Bild: Benjamin Geskin für iDropNews)

Die Gerüchteküche um Apples iPhone 8 brodelt schon seit einigen Jahren. Immer wieder gibt es vermeintlich neue Erkenntnisse zu dem Gerät. Doch immer wieder gibt es auch Leute, die aus den Gerüchten etwas Greifbares machen. In diesem Fall hat sich Benjamin Geskin mit einer 3D-Software abgegeben und seine Idee von einem Jubiläumssmartphone aus Cupertino für iDropNews visualisiert. Sie können sich die Bilder in der Galerie in usnerem Artikel ansehen.

Konzept des iPhone 8

Das Smartphone hat auf der Vorderseite ein abgerundetes Display, wie man es beispielsweise vom Galaxy S „Edge“ kennt. Es hat darüber hinaus sehr schmale Ränder oben und unten. Obwohl es vermeintlich größer als 5 Zoll sein wird, wirkt es dank der schmalen Ränder überhaupt nicht bullig und aufdringlich.

Der Fingerabdrucksensor wird, den Gerüchten entsprechend, über das Display realisiert. Einen Home Button gibt es nicht mehr. Interessant ist allerdings auch die Rückseite des Geräts. Die Dual-Kamera ist geblieben, sie steht aber nicht mehr hervor. Dies hat manche Käufer aber auch Kritiker irritiert, dass gerade bei Apple die Kamera auf dem iPhone so weit vorsteht. In Geskins Designvorschlag wirkt die Rückseite allerdings sehr puristisch. Bei genauerer Betrachtung erkennt man am Rand des Gerätes eine leichte Abschrägung – Besitzer des iPhone SE oder mancher älterer Apple-Smartphones kennen diese nur zu genau.

Keramik beim Apple-Smartphone?

Geskin färbt das Gerät in Weiß ein. Er nimmt damit ein anderes Gerücht auf, demzufolge Tim Cook, Jony Ive und Co. auch Prototpyen aus weißem Keramik testen sollen. Wofür sich Apple am Ende des Tages entscheiden wird, bleibt abzuwarten. Im Januar gab es bereits ein anderes Konzept zu sehen, das eine Vorder- und Rückseite aus Glas berücksichtigte.

Spekuliert wird auch weiterhin werden, darüber ob das iPhone X womöglich mit USB-C veröffentlicht wird. In der Verlosung weit vorne ist zudem ein OLED-Display. Gründe, warum das Jubiläumssmartphone sich verspäten könnte, häufen sich zudem zuletzt.