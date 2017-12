16.12.2017 - 08:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Forscher des chinesischen Unternehmens Alibaba behaupten, das sie einen Jailbreak für das iPhone X mit iOS 11.2.1 entdeckt haben, der auch nach dem Booten weiter besteht. Auch bei iOS 11.2 funktioniert demnach die Sicherheitslücke.



16.12.2017 - 08:10 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

In einem Blog-Post erklärten die Forscher, dass sie bereits bei iOS 11.2 in der Lage waren, einen Jailbreak aufzuführen und dass dieser auch auf iOS 11.2.1 anwendbar ist, das erst in dieser Woche veröffentlicht wurde.

Außerdem wird angenommen, dass der Jailbreak untethered ist und es erlaubt, auch nach dem Booten Apps zu nutzen, die nicht aus dem App Store stammen. Leider will Pandora Labs die Ergebnisse nicht öffentlich bekannt geben und hat nicht allzu viele Details über die technische Seite des Jailbreaks mitgeteilt. Das dürfte es für andere schwierig machen, die Lücke auszunutzen. Ein Jailbreak-Tool will das Team nicht zur Verfügung stellen.

Alibabas Jailbreak ging eine Ankündigung von Googles Project-Zero-Forschers Ian Beer voraus, der sagte, er habe eine Kernel-Schwachstelle in iOS 11.1.2 gefunden, die den Weg für den ersten iOS 11 Jailbreak ebnet.

Das Interesse an Jailbreaks hat in den letzten Jahren nachgelassen. Zum einen gibt es für das aktuelle iOS bisher keine Möglichkeit einen solchen auszuführen, zum anderen bekommt iOS auch immer mehr Funktionen, die bisher nur mit Jailbreaks realisierbar waren - es gibt demnach eben auch kaum noch Gründe, nicht autorisierte Software auf den mobilen Geräten zu installieren.

Wie schaut es bei Ihnen aus? Wie hoch ist Ihr Interesse an einem Jailbreak? Oder wollen Sie so etwas nicht auf dem Smartphone? Schreiben Sie es in die Kommentare oder auf Facebook.