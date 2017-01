11.01.2017 - 22:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

AirPods sind zwar tolle aber auch teure Kopfhörer. Apple will dafür rund 180 Euro. Doch was kostet es eigentlich, wenn die Akkus in den Geräten kaputt gehen? Wenn die Geräte außerhalb der Garantie sind, zahlt der Kunde für die Reparatur mehr als für eine Neuanschaffung.



AirPods im Teardown (Bild: iFixit)

AirPods im Teardown (Bild: iFixit)

Wenn die Akkus in den AirPods kaputt gehen, müssen sie von Apple repariert werden. Ein Selbstaustausch ist nicht möglich, wie iFixit eindrücklich gezeigt hat. Der Kunde muss auch während der Garantiezeit für Reparatur zahlen. In einem Support-Dokument, das mittlerweile auch auf Deutsch vorliegt, erläutert der Herstellte, was die Reparaturen beziehungsweise der Austausch der Ohrhörer kostet.

Wenn die Akkus innerhalb der Garantiezeit kaputt gehen, müssen Kunden 55 Euro dazu zahlen. Das trifft für jeden einzelnen Ohrhörer aber auch für Ladeschale zu, denn auch in der Box ist ein Akku integriert. Sollten die Akkus in allen drei Komponenten kaputt gehen, zahlt der Kunde also 165 Euro. Sind nur die Akkus der AirPods selbst kaputt, sind 110 Euro fällig.

Es mag unrealistisch sein, dass dies in der Garantiezeit passiert, doch was kostet es, wenn das Jahr um ist? Dann wird es richtig teuer. Akkus kosten dann pro Stück 75 Euro. Das sind übrigens auch die Ersatzteilkosten: Geht ein Stöpsel verloren, muss der Kunde ebenfalls 75 Euro berappen. Das gilt auch für die Ladeschale.

Es lohnt sich also nicht, die AirPods reparieren zu lassen, wenn die Akkus in allen drei Komponenten kaputt sind: Denn dann wären rein rechnerisch 225 Euro fällig. Auch beim Austausch von nur zwei Stromspeichern sind die Kosten mit 150 Euro derart hoch, dass viele Nutzer sich lieber ein neues Set kaufen werden. Die Ohrhörer sind um Grunde genommen ein Wegwerfartikel.