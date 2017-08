07.08.2017 - 12:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Im letzten September kündigte Apple die drahtlosen Ohrhörer namens AirPods an. Nach einiger Verschiebung erschienen Sie dann kurz vor dem Jahresende 2016. Seither ist die Lage angespannt und die Lieferzeiten sind hoch. Käufer müssen sich jetzt zwar immer noch mehrere Wochen gedulden, aber dennoch ist ein Rückgang der geschätzten Lieferzeit zu beobachten.



07.08.2017 - 12:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Auf die AirPods muss man nach wie vor mehrere Wochen warten (Bild: Stefan Molz)

Bis vor wenigen Tagen hieß es auf der offiziellen Apple-Store-Seite, dass sich potenzielle Kunden auf eine Wartezeit von bis zu sechs Wochen einstellen müssen – und das mehr als acht Monate nach dem der Verkaufsstart der AirPods. Mit den drahtlosen Ohrhörern scheint man trotz anfänglicher Scherze über das Design wieder einmal den Nerv der Kunden getroffen zu haben, sodass laut Apple-CEO Tim Cook nach wie vor eine hohe Nachfrage besteht.

Während der Bekanntgabe der Quartalszahlen für Fiskalquartal Q3 2017 räumte er ein, dass die Nachfrage deutlich die internen Erwartungen überstiegen habe und man nun bemüht sei, die Produktionskapazität für die AirPods zu erhöhen. Nebenbei zeigte sich Cook überaus zufrieden über das Kundenfeedback. So seien laut einer Umfrage 98 Prozent äußerst zufrieden mit den drahtlosen AirPods.

Diese Erhöhung scheint nun erste Früchte zu tragen. So konnte man in den letzten Tagen einen Rückgang der geschätzten Lieferzeit im Apple Online Store beobachten. Diese fiel nun von sechs auf „nur“ noch vier Wochen. Bis die AirPods allerdings in den lokalen Stores in ausreichenden Mengen verfügbar sind, dürfte es hingegen noch einige Wochen dauern. Aktuelle bekommen die Apple-Läden nur sehr geringe Mengen, die trotz des Preises von 179 Euro innerhalb weniger Stunden wieder ausverkauft sind.