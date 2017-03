17.03.2017 - 09:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während das iPhone und die Mac-Modelle immer teurer werden geht Apple bei den AirPods und der Apple Watch einen entgegengesetzten Weg. Das kann kein Zufall sein, meint Neil Cybart von Above Avalon und hat die Preisstrategie analysiert. Ihm zufolge waren solche Preise bei Apple vor 10 Jahren undenkbar und sieht die Strategie daher als Trick, um neue Kunden in das Apple-Ökosystem zu ziehen. Kann das gutgehen?



(Bild: Stefan Molz)

Der Analyst Neil Cybart von Above Avalon hat in einem aktuellen Bericht die aktuelle Preisstrategie von Apple analysiert. Dabei kommt er schon in den ersten Sätzen zu einem interessanten Schluss: „Während Apple tiefer in das Gebiet der Luxusmarken eindringt, macht das Unternehmen Produkte über einen geringeren Preis viel erreichbarer." Dies macht er vor allem an zwei Produkten fest – der Apple Watch und den AirPods.

In den USA hält er vor allem die AirPods mit einem Kostenpunkt von 159 US-Dollar für zu günstig. Natürlich ist das eine Menge Geld für Ohrhörer, aber im direkten Vergleich zur Konkurrenz ist es fast schon ein Schnäppchen:

Es ist sehr schwierig ein paar kabellose Kopfhörer zu einem niedrigeren Preis als die AirPods zu finden. Bevor Apple die AirPods im letzten September vorgestellt hat, bestand der Markt für kabellose Kopfhörer aus folgenden Spielern: Kanoa: $300

Bragi Dash: $299

Erato Apollo 7: $289

Skybuds: $279

Earin: $249

Motorola VerveOnes+: $249

Samsung Gear IconX: $199

Bragi Headphone: $149

Laut Cybart hätte Apple locker 249 US-Dollar oder gar 299 US-Dollar verlangen können, entschied sich aber für einen deutlich geringeren Preis und zwang damit die Konkurrenten ebenfalls zum Preisnachlass. Beispielsweise die Earins sind schnell von 249 US-Dollar auf 199 US-Dollar gefallen. Dennoch bleiben die AirPods günstiger und auch die langen Lieferzeiten sprechen für eine erhöhte Nachfrage.

Ähnlich verhält es sich auch bei der Apple Watch, die in den USA als Series 1 bereits bei 269 US-Dollar startet. Ursprünglich lag der Startpreis bei soliden 299 US-Dollar, der rund ein Jahr nach der Veröffentlichung um 50 US-Dollar gesenkt wurde. Im September spendierte man der smarten Uhr dann einen neuen Namen und neuen Prozessor und bietet sie seitdem zum aktuellen Preis an. Dieser sucht im brauchbaren Smartwatch-Segment seinesgleichen:

Fossil Fenix 5: $599

Garmin Forerunner 630: $399

Michael Kors Access: $350

Samsung Gear S3: $349

Fossil Q Founder: $275

Daneben gibt es auch noch das Standardmodell für 549 US-Dollar und die Apple Watch Edition für 1249 US-Dollar. Damit denkt Apple das gesamte Preisspektrum im Smartwatch-Markt ab und hat einen deutlichen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, da man auch gehobene Ansprüche bedient.

Cybart hat zu Apples Preisgestaltung gleich mehrere Theorien. Laut seinen Aussagen könnte Apple die Produkte zu einem günstigen Preis anbieten, um die iPhone-Verkäufe anzukurbeln. Gerade die Apple Watch funktioniert nur mit dem iPhone, während die AirPods mehr Funktionen im Zusammenspiel mit dem Apple-Handy aufweisen.

Als weitere Möglichkeit sieht er die verbesserte Massenproduktion, die es erlaubt bestimmte Produkte zu einem günstigeren Preis anzubieten. Aufgrund der langjährigen Zulieferbeziehungen können Komponenten günstig eingekauft und weiterverarbeitet werden. Natürlich können dann über unterschiedliche Materialien wie bei der Apple Watch auch unterschiedliche Preispunkte gesetzt werden, die verschiedene Käufergruppen ansprechen.

Den vollständigen Bericht von Neil Cybart können Sie hier nachlesen.