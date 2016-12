27.12.2016 - 11:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit dem Apple Campus 2 nähert sich Steve Jobs letzte große Vision langsam den Ende. Im nächsten Jahr wird Apple in sein neues Hauptquartier ziehen. Zwei Drohnenvideos zeigen nochmal das eindrucksvolle Bauwerk aus verschiedenen Perspektiven und zeigen damit tolle Details in 4K-Auflösung. Über die Feiertage war es nämlich sehr still auf der Großbaustelle, sodass die großartigen Aufnahmen möglich wurden.



27.12.2016 - 11:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Matthew Roberts)

Es ist ein sehr ambitioniertes Projekt und Steve Jobs hat bis zuletzt daran gearbeitet, um den Apple-Mitarbeitern in Cupertino und Umgebung ein neues Zuhause zu geben und diese unter einem Dach anstatt in vereinzelten Gebäuden zu versammeln. Vor mehr als fünf Jahren war es ein äußerst beeindruckendes Gebäude und hat auch jetzt nur wenig von der Faszination verloren. Dank zahlreicher Drohnenpiloten können wir uns ein Bild von der Großbaustelle machen und aus der Luft bewundern, wo über die Weihnachtsfeiertage kein schweres Gerät zu hören war.

Lesetipp 22 iPhone-Tricks, die nicht jeder kennt Das iPhone samt iOS gibt es nun schon seit neun Jahren. Vor allem in den vergangenen Jahren hat sich vor allem beim Betriebssystem viel getan,... mehr

In zwei Videos kann man die Baustelle während dieser Weihnachtspause aus verschiedenen Perspektiven bewundern und dabei Feinheiten wie das neue Auditorium anschauen, in welchem zukünftig wohl die meisten Produktneuheiten präsentiert werden dürften. Das iPhone 8 könnte dabei die erste große Ankündigung von dort werden.

Im kommenden Jahr soll es nämlich zum großen Umzug in den Apple Campus 2 kommen. Dieser soll schon im ersten Quartal 2017 in die Wege geleitet werden. Eine endgültige Fertigstellung des Gebäudes und der umliegenden Landschaft wird jedoch erst im kommenden Sommer erwartet. Bis dahin dürfen wir uns wohl die Zeit noch etwas mit dem ein oder anderen Drohnenvideo in 4K-Auflösung vertreiben und die Fortschritte bestaunen.