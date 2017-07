Mit seiner Umstellung auf ein Abo-Modell geriet 1Password vor einigen Wochen stark in die Kritik. Auch der Versuch möglichst viele Nutzer dazu zu bewegen, ihre Passwortdatenbank in der 1Password-Cloud abzulegen, statt lokal, stieß vor allem Datenschützern auf. Nun erklärte der Hersteller AgileBits in einem Blogeintrag, dass die kommende Version 7 der Mac-App noch keinen Cloud-Zwang beinhaltet.

Eine Passwortdatenbank sollte besonders gut geschützt sein. (Bild: AgileBits)

Passwortmanager sind sehr hilfreich, um bei teilweise hunderten Passwörtern den Überblick zu behalten. 1Password zählt seit über zehn Jahren zu einem der beliebtesten Vertreter für iOS und macOS. In die Kritik geriet das Programm Anfang des Jahres, weil es von einer Einmalzahlungen auf ein Abo-Modell umstellen will. Sicherheitsforscher kritisierten darüber hinaus die Pläne von AgileBits, die Kunden zur Speicherung der Passwortdatenbank in der 1Password-Cloud zu bewegen. Dafür wird eine Account unter 1Password.com benötigt. In der aktuellen Version lassen sich die Daten noch lokal auf dem Gerät speichern. Alternativ über ein lokales WLAN, die iCloud oder Dropbox synchronisieren. Die Speicherung, bzw. Synchronisation der Daten in einer Cloud ist naturgemäß weniger sicher als ein lokaler Ordner. Der Kunde muss dem Anbieter völlig vertrauen.

Laden im App Store 1Password Entwickler: AgileBits Inc. Preis: Gratis

Laden

In einem Blogeintrag bestätigte AgileBits nun, dass die aktuell in der Entwicklung befindliche Version 7 der Mac-App von 1Password noch eine lokale Speicherung ermöglicht. Auch wenn man sich von Seiten des Herstellers sicher ist, dass die Cloud-Lösung für die meisten Kunden die Beste Lösung sei. Sie müssten sich so über die Speicherung der Daten keine Gedanken mehr machen und auch die Synchronisation funktioniere ohne weitere Einstellungen. Ob der lokaler Speicherort über die Version 7 hinaus bestehen bleibt, dazu äußert sich der Blogeintrag nicht. Und auch ob das Update für Kunden möglich sein wird, die bisher Version 6 einmalig bezahlt haben, ist noch unklar.