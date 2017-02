27.02.2017 - 15:18 Uhr Geschrieben von Stefan Keller

1Password dürfte derzeit noch der beliebteste Passwort-Manager für den Mac (und iOS-Geräte) sein, aber das könnte sich alsbald ändern. AgileBits hat in der Nacht ein Update veröffentlicht und damit einhergehend große Änderungen angekündigt: Zukünftig wird das Programm an sich kostenlos sein – allerdings nur als Testversion. Wer es über die ersten 30 Tage hinaus nutzen will, wird dann monatlich zur Kasse gebeten.



Bei 1Password bleibt die Tür künftig zu – oder Sie zahlen monatlich dafür (Bild: Screenshot)

Zuerst zur (einigermaßen) guten Nachricht: Der Passwort-Manager 1Password wurde in seiner Mac-Version aktualisiert. Die neue Version 6.6 bringt eine Reihe neuer Funktionen mit wie den Passwort-Generator auf der Touch Bar des MacBook Pro 2016. Außerdem können nun Konten für 1Password.com direkt im Programm erstellt werden und Abonnements verwaltet werden. Darüber hinaus gibt es Fehlerbehebungen und sonstige Verbesserungen. All das ist mit einem großen Aber verbunden.

1Password künftig nur noch im Abonnement

Das Programm wird ab sofort kostenlos im Mac App Store angeboten. Aber der Schein trügt, denn was man dafür bekommt, ist in Wahrheit eine Testversion, die 30 Tage lang läuft. Für eine weitere Nutzung wird ein kostenpflichtiges Abonnement notwendig, das praktischerweise direkt im Programm gekauft werden kann.

Aus dem Changelog geht hervor, dass AgileBits Bestandskunden zumindest zunächst nicht komplett vor den Kopf stoßen will. Wer das Programm vor der Änderung kaufte, wird zunächst keine Änderungen zu sehen bekommen, alles bleibt wie es ist. Kategorisch ausgeschlossen wird jedoch nicht, dass kommende Versionen, vermutlich ab Version 7, die auf absehbare Zeit erwartet wird, von der Regelung nicht betroffen sind. Mit anderen Worten: Die Chancen stehen gut, dass die bereits gekaufte Version immer weniger sinnvoll nutzbar wird. Spätestens, wenn Browser-Updates erscheinen und das Browser-Plug-In eine neuere Version voraussetzt, dürfte ein Großteil der praktischen Funktionen unbenutzbar werden.

Die Preise sollen bei 2,99 Dollar pro Monat für eine Einzellizenz oder 4,99 Dollar im Monat für eine Familienlizenz liegen, wenn man gleich für ein ganzes Jahr bezahlt. Eine Verknüpfung mit einem 1Password.com-Account sei damit möglich, was auch die Nutzung der angeschlossenen Cloud-Dienste ermöglicht.