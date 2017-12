15.12.2017 - 15:35 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich

Apples Sortiment an Zubehör wird zurecht genauso gelobt, wie die um ein Vielfaches bekanntere Hardware. Doch während es für iPhone, iPad und MacBook am Ende des Tages nur wenig Konkurrenz auf Augenhöhe gibt, sieht die Sache bei den Accessoires schon etwas anders aus. Schauen wir uns zum Beispiel die Lederhüllen für das iPhone X an, da entdecken wir vor allem eine Alternative aus Berlin: den Leather Clip von Artwizz. Wir haben den Test gemacht und den Leather Clip mit Apples Leder Case verglichen.



Um einen möglichst gerechten Vergleich anzustellen, haben wir uns vier Kriterien ausgesucht, die für den Käufer relevant sind. In jedem Segment haben wir am Ende Punkte auf einer Skala von eins bis fünf vergeben, wobei fünf für hervorragend und eins für sehr schlecht steht. Läuten wir also den Gong zur ersten Runde.

Optik

Eine von Apples Stärken ist das makellose Aussehen aller Produkte. Auch das iPhone X Leder Case lässt in Sachen Eleganz nichts zu Wünschen übrig. Selbiges lässt sich jedoch auch von Artwizz’ Leather Clip sagen. Hier erkennen Sie das Leder dank einer leichten Narbung bereits, bevor Sie das iPhone zur Hand nehmen. iPhone-Besitzer, denen der Leder-Stil wichtig ist, werden hier Artwizz im Vorteil sehen. Eine schöne Patina bekommen beide Hüllen im Laufe von Monaten. Den Leather Clip gibt es in vier, Apples Leder Case in neun verschiedenen Farben. Unterm Strich holen hier beide die volle Punktzahl.

Artwizz: 5 // Apple: 5

(Bild: Apple)

Verarbeitung

Auch in dieser Disziplin liefern sich die Konkurrenten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Beide Hüllen sind angenehm dünn, liegen gut in der Hand und werden handgefertigt beziehungsweise mit hohem Aufwand hergestellt. Apple spricht auf seiner Homepage von „veredeltem europäischem Leder“, Artwizz verwendet weiches Kalbsleder. Die Innenseiten haben die Hersteller mit samtigem Microfleece (Artwizz) beziehungsweise Mikrofaser (Apple) versehen. Einen kleinen Unterschied werden Sie bei den Bedienelementen erkennen. Apple hat hier Tasten aus Aluminium in das Case integriert und direkt darüber an der Seite die Aussparung für den Stummschalter nur sehr klein gehalten. Bei Artwizz hingegen sind die Anschlüsse und Knöpfe an allen Seiten großzügig ausgeschnitten. Während diese Stelle der Hülle bei Apples Leder Case eine Idee schöner aussieht, ist das Fummeln am Stummschalter mit dem Fingernagel im Alltag doch etwas lästig. Artwizz kommt in diesem Fall also eine Kopflänge vor Apple ins Ziel.

Artwizz: 5 // Apple: 4

(Bild: Artwizz)

Sicherheit

Obwohl der Leather Clip von Artwizz mit 1,5 Millimetern das wohl dünnste lederne iPhone X-Case auf dem Markt ist, schützt es das Smartphone genauso solide wie Apples Hülle. Erneut einen Wimpernschlag voraus scheint Artwizz wegen seiner wirkungsvoll leicht abstehenden Ränder, die ein Zerkratzen des Bildschirms verhindern, wenn das iPhone mal mit dem Gesicht nach unten aufliegt. Bei Apple gibt es diese erhöhten Ränder auch, sie scheinen jedoch eine Idee dezenter zu sein. Dafür schützt Apples Hülle durch die Aluminium-Tasten eben jene etwas gründlicher. Patt!

Artwizz: 4 // Apple: 4

(Bild: Apple)

Preis

In dieser Kategorie fällt es Apple traditionell schwer, zu punkten. Die Firma hat sich jedwedem Preiskampf entzogen und verfährt weiterhin nach der Devise: Gutes muss seinen Preis haben. Bei 59 aufgerufenen Euro müssen Sie dieses Case also schon wirklich wollen. Artwizz liegt mit 34,99 Euro für den Leather Clip deutlich günstiger. Manch einer mag das immer noch als viel für eine Handyhülle erachten, doch Sie dürfen nicht vergessen, dass es sich in beiden Fällen um Lederprodukte handelt.

Artwizz: 4 // Apple: 2

(Bild: Artwizz)

Fazit: Rein qualitativ liegen beide Hüllen sehr nah beieinander, hier und da werden Sie subjektiv nach Ihrem Geschmack entscheiden, doch die Details und vor allem der Preis lassen uns in diesem Wettstreit den Artwizz Leather Clip als Sieger küren.

Erwerben können Sie beide Hüllen im Fachhandel, Apples Leder Case auf der Apple Homepage und den Leather Clip im Artwizz Online-Shop.