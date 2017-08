15.08.2017 - 19:06 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Als der App Store für iOS im Jahr 2008 online ging, befand sich Things als der wohl erste Aufgabenplaner auf dem iPhone unter den ersten 552 Apps. Die deutschen Entwickler von Cultured Code legten 2012 mit Version 2 die Messlatte nochmals höher. Nun ist Things 3 erschienen – und macht erneut vieles noch besser.



Wenn wir uns zurückerinnern, dann war Things für das iPhone eine der ersten Apps, die wir aus dem App Store heruntergeladen haben. Bereits damals überraschte uns das deutsche Entwicklerteam Cultured Code mit einer – für damalige Verhältnisse – umfangreichen Aufgabenmanagement-Software, die im Gegensatz zu den meisten Konkurrenz-Apps alles andere als ein halbfertiges Produkt war. Man möchte meinen, dass man in Stuttgart nach dem Motto „Gut Ding will Weile haben“ arbeitet – und das ist auch gut so. Erst vier Jahre nach dem Debüt erschien Things 2 samt der Online-Synchronisationslösung „Things Cloud“, welches zu einer der besten Apps des Jahres 2012 zählte und mit zahlreichen Auszeichnungen bedacht wurde. Man ruhte sich jedoch nicht auf den Lorbeeren aus, sondern verbrachte die vergangenen fünf Jahre mit der Entwicklung von Things 3 – neben der üblichen Optimierungsarbeit und der Unterstützung der Apple Watch.

Was ist neu in Things 3?

Kurz gesagt: alles. Die App wurde von Grund auf überarbeitet. Bereits beim ersten Start fällt auf, dass die Oberfläche nun weitaus moderner – beinahe minimalistisch – wirkt. Doch der Schein trügt. Things 3 ist trotz seines einfachen Auftretens ein mächtiges Werkzeug, um Aufgaben und Ideen optimal zu verwalten.

Einige Funktionen werden hinter unscheinbaren Symbolen und einfachen Fingertipps versteckt. Im Gegensatz zur Version 2 wird der Nutzer beim Antippen von Aufgaben nicht mehr auf eine weitere Seite mit den entsprechenden Details gebracht, diese öffnen sich vielmehr elegant nach unten und bieten dabei verschiedene weitere Funktionen wie das Verschieben, Löschen, Versenden oder Umwandeln in eigene Projekte an. Auch das nach links beziehungsweise nach rechts Wischen gibt Zugriff auf diese Funktionen, jedoch mit dem Zusatz, dass mehrere Aufgaben gleichzeitig geändert werden können. Daneben lassen sich Daten, Deadlines, Tags und kleinere Checklisten für Aufgaben einfügen.

Ebenfalls beachtenswert ist das neue große Plussymbol in der Ecke. Dieses erlaubt es, eine neue Aufgabe mit einer Wischgeste direkt an die gewünschte Position innerhalb der Liste zu ziehen. Auf ähnliche Weise können Sie einzelne Aufgaben, Projekte und Projektteile umsortieren: Finger beziehungsweise Maustaste darauf halten und die Aufgabe einfach an die neue Position ziehen.

In Things 3 hat man sich von dem Unterpunkt „Projekte“ verabschiedet. Diese befinden sich nun direkt unterhalb des Hauptmenüs und werden im Idealfall in die neuen Bereiche eingeordnet. Die Bereiche können als Themengebiete betrachtet werden. Dadurch lassen sich Projekte und Aufgaben beispielsweise in Themen wie Familie, Arbeit, Hobby oder Urlaub einordnen. Das verbessert die Übersicht erheblich und kann durch kleine Beschreibungen ergänzt werden. Daneben gefällt auch das neue Fortschrittssymbol neben den Projekttiteln, wodurch man stets über den aktuellen Status informiert bleibt, ohne extra das Projekt öffnen zu müssen.

Bessere Integration

Einen großen Mehrwert bietet auch die „Heute“-Ansicht, die jetzt nicht mehr nur die täglichen Aufgaben einblendet, sondern die Termine des Tages aus der Kalender-App bezieht. Jedoch muss man diese erst in den Einstellungen aktivieren, wobei man die Anzeige auch nur für einzelne Kalender einschalten kann. Zudem gibt nun eine Sektion namens „Heute Abend“, die eine bessere Planung für den ganzen Tag ermöglicht. Wie schon beim Vorgänger wird auch Siri unterstützt. Diktieren Sie Siri also eine Aufgabe, dann wird diese direkt in den Things-Eingang importiert.

Nach den vielen Stärken gibt es leider auch kleine Schwächen. Während Things 3 der in iOS integrierten Erinnerungen-App Haus hoch überlegen ist und wir eigentlich gar nicht wissen, weshalb man in den Einstellungen eine Liste aus selbiger App importieren sollte, fehlen zwei Funktionen. Auf der einen Seite sind die ortsbasierten Erinnerungen, die man auch in Version 3 vergebens sucht. Und auf der anderen Seite sind es die fehlenden Prioritäten. Natürlich könnte man einfach die Aufgaben mit Schlüsselwörtern versehen und der Priorität nach sortieren, aber eine gesonderte Symbolik hätte der App das letzte i-Tüpfelchen verliehen.

Bei einer so großartigen App wie Things 3 möchten wir natürlich nicht auf den wenigen negativen Aspekten enden, sondern nochmals auf einige der „kleinen Dinge“ eingehen, die weniger auffallen, aber das Gesamterlebnis deutlich verbessern. Sollten Sie sich etwa die App für das iPhone zugelegt haben, dann dürfen sich über eine ebenfalls überarbeitete App für die Apple Watch freuen, die Ihnen jetzt sowohl Checklisten als auch Überschriften anzeigt. Nutzer des neuen MacBook Pro mit Touch Bar erhalten auch ein kleines Extra, denn dort stehen auf der OLED-Touchleiste die am häufigsten genutzten Befehle jederzeit zur Verfügung.

Egal, ob Sie Things 3 auf dem iPhone, iPad oder den Mac nutzen – mit dieser App bekommen mächtiges Werkzeug an die Hand, das jeden Euro wert ist. Ein großes Lob an die Entwickler!