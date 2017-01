Bislang gab es praktisch keine hochperformante Massenspeicher-Lösung mit USB-C-Anbindung. Der Drobo 5C schafft diesen Missstand passend zum neuen MacBook Pro mit USB-C-Anschlüssen aus der Welt. Wir haben das NAS getestet und verraten Ihnen, ob sich die Anschaffung lohnt, sowie welche Funktionen Sie mit dem Produkt realisieren können. Ist das System nun zukunftsweisend, oder eine Randerscheinung, wenn es auf den speziellen Anschlusstyp setzt?

Von vorne alles wie immer: Platz für 5 Festplatten und leuchtende Status-LEDs für den Systemcheck zwischendurch. (Bild: Drobo)

Erst kürzlich hatten wir an dieser Stelle den Drobo 5N im Test – die netzwerkfähige Variante des „klassischen“ Drobo 5D, der über zwei Thunderbolt-Anschlüsse, sowie einen USB-3.0-Port verfügt. Netzwerk-Speicherlösungen haben in bestimmten Anwendungsszenarien entscheidende Vorteile. Beispielsweise immer dann, wenn mehrere Personen zeitgleich auf den Speicher zugreifen wollen oder müssen. Oder wenn mobil gearbeitet wird – entweder innerhalb des Bürogebäudes, des eigenen Heims oder eben auch ganz von außerhalb.

Wenn all das auf Sie nicht zutrifft und Sie beispielsweise stets an einem iMac arbeiten oder für Ihr MacBook einen festen Arbeitsplatz haben, werden Speicherlösungen ohne Netzwerkanbindung wieder deutlich attraktiver. Auch und besonders, weil die Einbindung in das System in der Regel einfacher funktioniert. Die Situation bei Netzwerklaufwerken hat sich über die Jahre stark verbessert. Gelegentliche verschwundene Laufwerke, die dann manuell erneut eingebunden werden wollen, sind aber nach wie vor eher der Regel- als der Ausnahmefall.

Mit 5C in die Zukunft

In genau diesem Anwendungsbereich tummelt sich Drobos neueste Speicherlösung, der Drobo 5C. Von der Vorderseite her betrachtet gleicht er dem 5N. Status-LEDs und die Einschübe für bis zu fünf Festplatten. Das war’s. Auf der Rückseite gibt es noch weniger zu sehen: Einen Ein-/Ausschalter, eine Buchse für die Strom-Versorgung und den namengebenden USB-C-Anschluss.

Der Drobo macht Ernst: Bislang als Anbieter von Netzwerk-Speichersystemen bekannt, hat der 5C tatsächlich nur eine Buchse für USB-C-Stecker. (Bild: Drobo)

Performance und Komfort

Seit jeher wirbt Drobo damit, die Speicherlösung zu sein, über die man nicht weiter nachdenken muss. Und das stimmt. Der Drobo schluckt jede Festplatte, die man ihm hinwirft und konstruiert auch aus unterschiedlichsten Platten ein funktionierendes und sicheres RAID-System. „Beyond Raid“ nennt Drobo das System. Mit Beyond Raid gehen selbst beim Ausfall zweier Festplatten zur gleichen Zeit keine Daten verloren, was einem in der Regel genug Zeit verschafft, um für Ersatz zu sorgen. Außerdem verfügt der 5C über einen internen Akku, der für Datensicherheit auch bei einem plötzlichen Stromausfall sorgt.

Für den professionellen Einsatz gerüstet ist der Drobo 5C mit Unterstützung für eine Speicherkapazität von bis zu 64 Terabyte. Bonuspunkte gibt es dafür, dass man bereits installierte Festplatten jederzeit durch größere ersetzen kann, ohne dass man sich Sorgen um die Daten machen müsste. Drobo erkennt selbständig, was los ist, und konfiguriert das RAID-System im Hintergrund neu, ohne dass man viel davon mitbekommt.

Der Drobo 5c bietet fünf übereinander angeordnete Festplattenschächte. (Bild: Drobo)

Einfachste Bedienung

Anders als viele andere RAID-Systeme punktet Drobo mit allen Geräten der Serie durch eine denkbare einfache Erstkonfiguration und übersichtliche Software. Dem erfahrenen Profi fehlen hier auf den ersten Blick vielleicht ein paar Stellschrauben. Wenn man sich mit dem Drobo 5C weiter angefreundet hat, wird jedoch schnell auffallen, dass man diese eigentlich überhaupt nicht braucht. Drobo ist die Speicherlösung, mit der jeder zurechtkommt.

Produkthinweis

Drobo DDR4A31 5C 5 Bay Gehäuse mit USB 3.0, Typ C Preis: 398,99 €