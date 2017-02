Powerbeats3 Wireless im Test: Mit den Powerbeats3 Wireless hat Beats seinen beliebten Sport-In-Ear-Kopfhörer weiter verbessert. Der Ausleger mit den Ohrsteckern hat man etwas verlängert, was für einen nochmals sichereren Sitz im Ohrkanal sorgt. Im Lieferumfang befinden sich Ohreinsätze in vier verschiedenen Größen, eine Tragetasche sowie ein Ladekabel (USB-A auf Micro-USB).

Durch den Bügel sitzen die Powerbeats selbst beim Sport querfeldein immer sicher. (Bild: Stefan Molz)

Wir hätten uns einen Lighting-Anschluss zum Laden gewünscht. (Bild: Stefan Molz)

Im Kabel zwischen den beiden Ohrstücken findet sich eine Kabelfernbedienung. (Bild: Stefan Molz)

Ein kleines, aber feines Detail: Die kleine und etwas fummelige Gummikappe vor der Micro-USB-Ladebuchse wurde bei der dritten Generation der Powerbeats entfernt. Diese schützt jetzt ganz ohne eine Verschlusskappe sicher vor Schweiß und sonstiger Nässe. Auch die RemoteTalk-Funktion hat Beats überarbeitet, die Kombination aus Mikrofon und Lautstärke- beziehungsweise Wiedergabesteuerung ist nun ebenso ins Kabel eingelassen wie auch im neuen Beats-X-Modell. Schade ist, dass Beats nicht konsistent in allen neuen und überarbeiteten Produkten auf eine Lightning-Buchse zum Laden setzt.

Nicht zuletzt dank zweier Treiber pro Ohrteil vermag der Powerbeats3 Wireless ein für seine Bauform und Größe überraschend volles Klangbild zu zeichnen, welches erstaunlich viel Raum für Details bietet. Für die weiteren Vorteile des neuen Modells zeichnet sich auch hier der W1-Chip von Apple verantwortlich. Die von sechs auf zwölf Stunden verdoppelte Akkulaufzeit steht so nicht nur einfach auf dem Karton, sondern wird bei etwa 50 Prozent der möglichen Lautstärke und beim Mitführen des iPhone in einer Hosentasche auch tatsächlich erreicht. Die beim Vorgängermodell vereinzelt auftretenden Drop-outs konnten wir beim Nachfolger nicht wahrnehmen, die Übertragung des Signals ist gegenüber Störfaktoren resistenter.

Neben seinen Qualitäten in Bezug auf Klang und Eckdaten wie die nennenswert erhöhte Akkulaufzeit gilt es nochmals den Ohrbügel zu loben. Clever ist, dass die Ohrstecker nicht komplett in den Gehörgang eingeführt werden müssen, da sie vom Bügel gehalten werden. So lassen sich Umgebungsgeräusche besser wahrnehmen und die Sicherheit etwa beim Joggen steigern. Alternativ lassen sich auch kleinere Aufsätze für die Ohrstücke verwenden, um Umgebungsgeräusche ans Ohr zu lassen – dabei leidet der Klang zwar ein klein wenig, doch beim Sport geht Sicherheit vor.

Fazit

Ein guter Kopfhörer nun noch besser: Der Powerbeats3 Wireless ist einer der besten In-Ears – und das nicht nur für Sportler!