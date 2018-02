Eine sich automatisch fortbewegende Spielfigur allein durch Sprünge zur rechten Zeit möglichst weit durch einen nicht enden wollenden Level zu manövrieren und dabei mal um mal die zuvor selbst gesetzte Rekordreichweite knacken: Das Genre der Endless-Runner bedarf keiner ausführlichen Erklärungen und geht dank einfachster Steuerung selbst Nicht-Spielern leicht von der Hand – was letztlich auch deren Erfolg erklären dürfte. Was auf dem iPhone einst mit der Umsetzung des Flash-Titels Canabalt begann, fand mit der Veröffentlichung von Altos’s Adventure nahezu zur Perfektion. Mit Altos’s Odyssey ist jetzt der Nachfolger zum iPhone-Hit 2015 zu haben.

Altos’s Odyssey setzt grundlegend auf die Mechaniken des Vorgängers, tauscht allerdings dessen Schneelandschaft gegen die Dünen einer Wüste – statt auf einem Snowboard ist man daher nun folgerichtig auf einem Sandboard unterwegs. Was sich dabei in den ersten Minuten nahezu identisch zum ersten Titel der Serie spielt, offenbart nach und nach mehr spielerische Tiefe – an Wänden entlang zu schlittern etwa ist ebenso neu, wie das über Heißluftballone hinweghüpfen, den Spieler in die Lüfte emportragende Sandstürme und generell ein Mehr an Vertikalität.

(Bild: Screenshot)

So leichtgängig die Mechaniken sind, so beeindruckend sind auch die sich im Spielverlauf verändernden Landschaften: Wechselndes Wetter und die atmosphärische Ausleuchtung verliehen dem ansonsten vor allem durch seinen gekonnten Minimalismus visuell ansprechenden Spiel das besondere Etwas. Viele kleine Aufgaben, freischaltbare Extras, etwa weitere Spielmodi und sich in ihren Fertigkeiten unterscheidende Charaktere, sorgen abermals für Langzeitmotivation.

(Bild: Screenshot)

Laden im App Store Alto's Odyssey Entwickler: Snowman Preis:

Laden

Altos’s Odyssey für iOS und tvOS: Preis, Verfügbarkeit und Fazit

Altos’s Odyssey integriert Game Center mitsamt Erfolgen, auch Made-for-iPhone-Controller werden unterstützt. Das Spiel kostet 5,49 Euro und ist seit dem 21.2.2018 im App Store erhältlich [Link in den App Store]. Der Preis mag auf den ersten Blick hoch erscheinen, doch er relativiert sich ob des vollständigen Verzichts auf Mikrotransaktionen über In-App-Käufe oder den Spielfluss störende Werbeeinblendungen: Altos’s Odyssey ist schon jetzt eines der Spiele des Jahres 2018.

