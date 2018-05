22.05.2018 - 11:11 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



Die Anforderungen an Taschen und Rucksäcke für unseren Alltag werden immer höher. Wir brauchen gepolsterte Laptopfächer, kleine Abteile für Kabel, genug Platz für unser zahlreiches Zubehör und darüber hinaus sollen die Produkte natürlich auch noch schön aussehen. Wir haben uns je zwei Modelle aus vier unterschiedlichen Kategorien genauer angesehen und zeigen Ihnen die Vorzüge der ausgewählten Taschen.

Jeder Mensch hat seine eigenen Ansprüche an die perfekte Tasche oder den bestmöglichen Rucksack. Exemplarisch haben wir acht Taschen aus vier Kategorien auf ihre Fähigkeiten überprüft und stellen ihre wichtigsten Eigenschaften vor.

Klein und handlich

Sollten Sie bereits über den richtigen Rucksack verfügen und benötigen lediglich noch eine Tasche in der Tasche für Kabel oder Accessoires wie Akkus und Adapter, bieten sich die Cable Sleeve (24,99 Euro) oder die Neoprene Sleeve (29,99 Euro) von Artwizz an. Außen aus Neopren und innen aus Webpelz, fühlen sie sich nicht nur angenehm weich an, sondern schützen selbst sensible Geräte vor Kratzern beim Transport. Beide Taschen sind in verschiedenen Farben erhältlich, die Neoprene Sleeve gibt es zudem in zahlreichen Größen, die genau auf die unterschiedlichen iPad- und MacBook-Modelle zugeschnitten sind.

Nicht jeder benötigt einen 30-Liter-Rucksack für die Wege des Tages. Moshis Tego Crossbody-Umhängetasche (124,95 Euro) sieht stilvoll futuristisch aus und fasst trotz schlanker Erscheinung, Tablets bis zu einer Größe von 10,5 Zoll sowie Alltägliches wie Regenschirm, Wasserflasche oder diverses Tech-Zubehör. Versteckte Reißverschlüsse gegen Diebstahl und RFID-Schutz runden den guten Gesamteindruck ab.

Vielseitig und vieltaschig

Das Citadel Modular Pack von Black Ember ist mit 255 Euro nicht eben billig, es bietet dem Besitzer dafür aber eine ganze Menge. Gepolsterte Gurte, wasserdichte Materialien, sowie ein System, das mittels Magneten an der Rückseite und an den Rändern auf eine Erweiterbarkeit mit kleineren Zusatztaschen setzt. Innen ist reichlich Platz für Großes und kleinere Abteile bieten Raum für Zubehör.

Günstiger, aber nicht minder leistungsstark ist der Eco BackPack von Artwizz (99,99 Euro). Der stylish schlichte Rucksack lässt sich auch als Tragetasche nutzen und fasst mit 22 Litern vom 15 Zoll MacBook bis zu Unterlagen und Technik Zubehör alles was man im Büro, aber auch darüber hinaus im Alltag benötigt. Diverse Innen- und Außenfächer sorgen für Flexibilität und schnellen Zugriff, Details wie Magnete im Tragegriff machen überdies gute Laune. Zudem schont der Eco BackPack die Umwelt: Stoffe und Gurte der Tasche sind zu 100% aus recycelten PET Flaschen gefertigt.

Wir sind im Geschäft

Für gewisse Anlässe und Termine muss es manchmal etwas Seriöses sein. Auch in dieser Kategorie hat Artwizz zwei Kandidaten im Sortiment, die zu empfehlen sind, je nachdem, welche Geräte Sie bei sich tragen. Die Leather Pouch (19,99 Euro) bietet maßgeschneiderten Platz für verschiedene iPad Modelle. Die Leather Bag (ab 89,99 Euro) hingegen ist die größere Variante mit Tragegriff, die es in Ausführungen für ein 13 Zoll und ein 15 Zoll MacBook gibt. Beide Ledertaschen sind innen mit einem Materialmix aus 70% Seide versehen und sorgen dafür, dass Ihre Technik langanhaltend schön bleibt. Außen verfügen sie über ein extra Fach für notwendige Kabel und Adapter sowie sonstiges Zubehör.

Die etwas akademischer aussehende Variante der Ledertasche kommt von Buckle & Seam und nennt sich Messenger Bag Sierra (265 Euro). Bei dieser können Sie das Muster des Innenfutters wählen, es gibt einen Tragegurt und viel Platz im Inneren für Bücher und Unterlagen sowie ein MacBook der Größe 15 Zoll. Auch hier tun Sie beim Erwerb Gutes, da mit jedem Kauf ein Mädchenbildungsprogramm in Karatschi unterstützt wird.

Nummer sicher

Für sehr spezielle Anforderungen gibt es auch spezielle Taschen. Sollten Sie sich in nassen Gefilden befinden oder im Urlaub darauf angewiesen sein, dass Ihr MacBook trocken bleibt, raten wir zum Drycase von Subtech (49,99 Euro). Den extrem schlanken und komplett wasserdichten Laptop-Koffer gibt es für die MacBook Modelle 13 und 15 Zoll. Sie müssen den Laptop hier nicht einmal herausholen, da er sich mit dem Case öffnet. Selbst ein Transport im Ruderboot ist damit kein Risiko.

Solgaards Hustle Backpack (95 Euro) wiederum sichert Sie in verschiedener Hinsicht ab. Er kann mit einem Zahlenschloss abgeschlossen werden und beinhaltet sogar einen Solar-Akku. Somit müssen Sie unterwegs nicht befürchten, dass Ihr Smartphone oder Tablet im entscheidenden Moment ausgeht. Ein USB-Verbindungsstecker zur Stromzufuhr ist unten am Gurt angebracht und garantiert selbst beim Laufen Saft für Ihr Gerät.

