29.09.2017 - 10:40 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff

In mehr oder weniger regelmäßigen Abständen aktualisieren die beiden Hersteller TechSmith und Telestream ihre Screencast-Anwendungen. Wir haben einen Blick auf die Neuerungen zum Aufnehmen und Abfotografieren des Bildschirminhalts mit Camtasia, Snagit und ScreenFlow geworfen. In unserem Testbericht erfahren Sie welche Vor- und Nachteile die jeweiligen Apps bieten.



Den Bildschirminhalt aufzeichnen am Mac (Bild: Apple, Montage)

Screencast-Anwendungen sind Werkzeuge sowohl für Gelegenheits-Anwender als auch für Profis, mit denen Sie im Handumdrehen Fotos und Videos vom Bildschirminhalt erstellen. Anschließend reichern Sie die Aufzeichnungen wahlweise mit Pfeilen, Sprechblasen, Effekten oder Animationen an, um daraus Trainingsmaterialien, Lerninhalte, Produkt- oder Marketing-Videos zu erstellen. Erfreulicherweise benötigen Sie auch keine Profikenntnisse, um eine Screencast-Anwendung bedienen zu können. Die ersten Erfolgserlebnisse stellen sich in aller Regel schnell ein, sodass Ihre Zuschauer die Ergebnisse als lebendig und spannend empfinden werden. Insbesondere visuelle Lerntypen werden am ehesten durch das Lesen von Informationen und das Beobachten von Handlungsabläufen in einem Screencast profitieren.

Camstasia 3

Screenshot aus Camtasia (Bild: TechSmith)

Camtasia ermöglicht Ihnen die Produktion von professionellen Videos für einen effizienteren Wissenstransfer sowie für verständliche Produktpräsentationen. Die Benutzeroberfläche der Anwendung wurde komplett überarbeitet und unterscheidet sich nun nicht mehr von der Windows-Version. Somit können Sie ab sofort systemunabhängig arbeiten und Ihre Projekte jederzeit zwischen der Mac- und der Windows-Version austauschen. An funktionellen Neuerungen sind die Verhaltenseffekte zu erwähnen, mit denen sich Texte, Bilder oder Symbole relativ einfach animieren lassen. Ferner wurde das Design der Callouts, Pfeile und Formen modernisiert. Die Grafiken sind zusätzlich vektorbasiert und lassen sich ohne Qualitätsverlust in der Größe verändern. Ein besonderer Clou ist das neue Quizmodul. Damit integrieren Sie Quizfragen in Form von Frage und Antworten in das Video, was für die Erstellung von Trainings- und Lehrmaterialien interessant ist. Wenn Sie Camtasia für den Mac kaufen, erwerben Sie automatisch auch die Windows-Version. Der Softwareschlüssel aktiviert sowohl die Mac- als auch die Windows-Version, was die plattformübergreifende Zusammenarbeit fördert. Allerdings legen Sie nun mit rund 221 Euro quasi den doppelten Preis auf den Tisch, wenn Sie tatsächlich nur die Mac-Version erwerben wollen.

Wertung zu Camtasia Version: 3.0.4

Entwickler: TechSmith

Preis: 220,95 Euro

Testversion: ja

Web: www.techsmith.de

System: ab OS X 10.10

Pro: einfach zu bedienen, überarbeitete Benutzeroberfläche, Integration von Quizfragen

Contra: teures Lizenzmodell, überschaubare Anzahl an funktionellen Neuerungen

Note: 2,1

Fazit: Hervorragendes Werkzeug für die plattformübergreifende Zusammenarbeit.

Snagit 4

Screenshot aus Snagit (Bild: TechSmith)

Snagit legt den persönlichen Schwerpunkt auf die Bearbeitung von unbewegten Bildern mit pixelgenauer Kontrolle bei der Aufnahme. Die Anwendung platziert sich in der Menüleiste und bietet drei konfigurierbare Möglichkeiten zum Aufnehmen des Bildschirminhalts an. Mit „All-in-One“ nehmen Sie den gesamten Bildschirm auf, mit „Bild“ erhalten Sie ein Fadenkreuz zur partiellen Auswahl einzelner Bereiche und mit „Video“ schneiden Sie den selbst gewählten Bildschirminhalt mit Audioelementen auf. Durch die Webcam-Integration können Sie sich nun auch selbst via Webcam viel stärker in die Aufzeichnung einbringen. Eine herausragende Neuerung ist das Panorama-Capture, mit der Sie scrollende Webseiten noch schneller und präziser als jemals zuvor in beliebiger Scrollrichtung aufnehmen. Typische Anwendungsfälle sind Landkarten, Arbeitsblätter oder dynamische Webseiten, durch die Sie sich beliebig bewegen können. Dank der eingeblendeten Karte wissen Sie, welche Bereiche Sie bereits besucht haben. Das Capture-Interface und der Editor wurden vollständig überarbeitet. Zur Optimierung des persönlichen Workflows können Sie nun die Inhalte der Symbolleiste beliebig anordnen. Für überaus faire 56 Euro erhalten Sie einen Lizenzschlüssel, mit der Sie die aktuelle Mac- und Windows-Version installieren dürfen.

Wertung zu Snagit Version: 4.1.2

Entwickler: TechSmith

Preis: 55,45 Euro

Testversion: ja

Info: techsmith.de

System: ab OS X 10.10

Pro: preiswertes Lizenzmodell, Panorama-Capture für dynamische Webseiten, Webcam-Integration in die Videoaufnahmen

Contra: eingeschränkte Möglichkeiten für die Aufnahme und Bearbeitung von Videos

Note: 1,4

Fazit: Professionelles Tool für die Aufzeichnung komplexer Webseiten.

ScreenFlow 6

Screenshot aus ScreenFlow 6 (Bild: Telestream)

ScreenFlow hat bereits in der vorherigen Version durch die einfache Bedienung und die ausgereiften Möglichkeiten zum Nachbearbeiten von Videos überzeugt. Doch obwohl die Anwendung über eine lokalisierte Benutzeroberfläche verfügt, stellt der Hersteller die Support-Seiten oder Tutorials weiterhin ausschließlich in Englisch zur Verfügung. Die neue Programmversion glänzt vielmehr mit zahlreichen evolutionären Weiterentwicklungen, die die Alltagsarbeit erleichtern. Beispielsweise wurde das Flehen der Anwender erhört, die Aufnahme auf einen Ausschnitt des Bildschirms zu beschränken. Sie können wahlweise eine voreingestellte Standardgröße oder alternativ einen beliebigen Bereich mit der Maus auswählen. Mit neuen Videoeffekten bringen Sie Bewegung in ein Video. So können Sie unter anderem Grafiken wie einen Ball hüpfen lassen. Ferner können Sie nun parallel bis zu 16 weitere Audiokanäle aufnehmen, die allerdings über einen einzigen USB-Anschluss übertragen werden. Exportseitig wartet die Anwendung nun mit animiertem GIF-Export auf. Eigenständige GIF-Anwendungen verfügen sicherlich über leistungsfähigere Möglichkeiten, doch für den Hausgebrauch reichen die Funktionalitäten von ScreenFlow allemal aus. Angesichts des hervorragenden Leistungsumfangs ist der anspruchsvolle Kaufpreis dennoch gerechtfertigt.