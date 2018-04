Das neue iPad (links) und das iPad Pro 10,5" (rechts) Seite an Seite. (Bild: Mac Life)

Viel Technik in wenig Teilen. (Bild: Ifixit)

Das Display des iPad verliert klar gegen das des iPad Pro – aber eben nur im direkten Vergleich. Für sich genommen ist es großartig! (Bild: Mac Life)

Wahre Kunstwerke werden auf dem iPad mit dem Apple Pencil möglich. (Bild: Apple) 1 /4

Eine ganz Zeit lang galt das iPad als Apples großer Schwachpunkt. Die einen störten sich an einer angeblich fehlenden Vision, die anderen an den Rückläufigen Wachstumszahlen der Sparte. Dabei haben viele aus den Augen verloren, dass das iPad nach wie vor das beste Tablet ist. So ist es dann auch kein Wunder, dass Apple diese Pole Position auch 2018 quasi kampflos und unangefochten verteidigen kann.

Das neue iPad ist das beste Tablet, das man für eine gemischte Nutzung aus Medienkonsum, Videospielen, E-Mails, Social Media und der allgemeinen Web-Nutzung. Dieses Jahr vermag Apple aber gleich zwei sprichwörtliche Schippen draufzulegen. Die erste: der Preis. Mit 349 Euro ist es günstiger denn je und für die gebotene Leistung ein echtes Schnäppchen. Die zweite Schippe: Apple versucht das iPad neu zu positionieren und ermöglicht nun auch erstmals auf einem nicht-Pro-Gerät die Nutzung des Apple Pencil und will so weiter Kreative aber vor allem auch Schüler, Lehrer und Studenten anlocken.

2017 konnte Apple erstmals seit 2013 ein Absatzwachstum des iPad verzeichnen. Das mag zum Einen an der neuen Version des iPad Pro mit 120Hz-Display gelegen haben. Zum anderen aber sicherlich auch an der neuen Preispolitik über die sich in diesem Jahr noch mehr potenzielle Käufer freuen dürfen.

Was steckt drin?

Technisch hat sich wenig geändert beim Sprung vom 2017er- auf das 2018er-Modell. Das Design, die Kamera, der Akku und überhaupt die meisten Komponenten sind identisch. Der einzige wirklich größere Schritt ist der Tausch des Prozessors. Im neuen Modell steckt der A10-Prozessor, den wir schon vom iPhone 7, respektive dem iPhone 7 Plus kennen. Das mag zwar alt klingen, mit einem zu schnellen Urteil wird man dem A10 allerdings nicht gerecht.

Am krassesten ist der Unterschied zum iPad Pro in Sachen Grafik-Power: hier bietet das iPad Pro fast doppelt so viel Leistung. Wir geben aber zu bedenken, dass die meisten App- und Spiele-Entwickler ihre Software weiterhin (auch) für den A10-Prozessor optimieren und oftmals sogar noch den A9-Prozessor bedenken. In einem iPad, das nicht für den professionellen Einsatz Grafik- oder CPU-lastiger Apps genutzt wird, wird der A10-Prozessor noch für Jahre ausreichend sein.

So kommt der A10 mit vier Kernen und ist im Single-Core-Vergleich nur etwa 20 Prozent langsamer als der Chip des iPad Pro. Im Multi-Core-Vergleich sind es immerhin schon 40 Prozent (aber 30 Prozent schneller als der A9-Prozessor im iPad von 2017) – dafür kostet das Gerät aber auch deutlich weniger als die Hälfte des iPad Pro.

Das absolute Einsteigermodell kommt mit 32 Gigabyte Speicherplatz, für 90 Euro mehr vervierfacht Apple den Speicher auf 128 Gigabyte. Mit jeweils weiteren 130 Euro erkauft man sich zusätzlich ein LTE-Modul im iPad, so dass der Maximalpreis bei 569 Euro liegt.

Das Display

Kommen wir zum Kernstück eines jeden iPad, dem Bildschirm. Der des neuen iPad-Modells misst weiterhin 9,7 Zoll in der Diagonalen und bietet 2048 x 1536 Pixel. Beides ist seit der Einführung des iPad Air unverändert. Gemessen am Verkaufspreis des iPad ist das Display noch immer grandios. Technisch betrachtet ist es jedoch schon etwas in die Jahre gekommen. Vor allem wenn man es mit dem iPad Pro vergleicht. Dann fehlen nämlich der erweiterte P3-Farbraum, die 120-Hertz-Bildwiederholfrequenz (Pro Motion), die Unterstützung von HDR und die automatische Anpassung der Farbtemperatur an die Umgebung (True Tone).

Der auffälligste Unterschied in der täglichen Arbeit ist jedoch der Aufbau des Bildschirms. Der Abstand zwischen schützender Glasschicht und dem eigentlichen Display ist signifikant größer als beim iPad Pro. Hat man einmal länger mit einem iPad Pro gearbeitet, so fällt einem das sofort negativ auf. Und auch für die Nutzung des Apple Pencil hat diese Gegebenheit nachteilige Auswirkungen.

Wer allerdings noch nie mit einem iPad Pro gearbeitet hat, der wird von all diesen Mängel im Alltag überhaupt nichts merken.

Nicht alles glänzt

Vielleicht sollte man bei einem nicht nur für Apple-Verhältnisse derart niedrigen Einstiegspreis nicht zu kritisch sein, zwei kleine und ein großer Punkt stören uns dann aber doch an dem neuen iPad. Apple hat nämlich an ein paar Stellen gehörig gespart. So stecken in dem iPad nur 2 Gigabyte Arbeitsspeicher. Damit ist man zwar gleichauf mit dem iPhone 7 und dem iPhone 8, in den iPad-Pro-Modellen stecken jedoch 4 Gigabyte, was sich vor allem in Sachen Multitasking bemerkbar macht. Anders als das Pro kann das „normale“ iPad nicht drei Apps parallel laufen lassen. Ebenfalls eingespart wurde der Smart Connector. „Eingespart“ ist dabei nicht ganz das richtige Wort, denn im klassischen iPad gab es diese Schnittstelle bislang noch nicht. Wohl aber im iPad Pro und dort hat sie sich sofort bezahlt gemacht, in dem wesentlich flexibler nutzbare Tastatur-Hüllen möglich wurden. Wer diese iPad kauft muss seine Tastatur-Hülle weiterhin per Bluetooth koppeln und vor allem separat aufladen, was nicht nur aber besonders für den Einsatz in Schulen nervig sein dürfte.

Wirklich sprachlos zurück lässt Apple uns aber in Sachen Touch ID. Im neuesten iPad steckt ein Touch-ID-Button der ersten Generation, der merklich ungenauer und langsamer als Touch ID der zweiten Serie ist. Touch ID 2 ist praktisch perfekt und inzwischen auch gut abgehangene Technik, wurde es doch bereits mit dem iPhone 6s, also 2015 eingeführt.

Natürlich ist klar, dass Apple einen Mittelweg finden musste: das neue iPad sollte so gut wie möglich zu einem vorher definierten Preis werden, sich aber trotzdem auch klar vom iPad Pro unterscheiden lassen. Um dieses Ziel zu erreichen, darf Apple unserer Meinung gerne an allen Ecken und Kanten sparten. Kamera, True-Tone- und Pro-Motion-Funktionalität des Displays (beide im iPad von 2018 nicht enthalten) – aber doch bitte nicht bei Touch ID!

Wahre Kunstwerke werden auf dem iPad mit dem Apple Pencil möglich. (Bild: Apple)

Apple Pencil

Die echte Überraschung beim diesjährigen iPad-Update war, dass man nun auch das „Otto-Normal-iPad“ in Verbindung mit dem Apple Pencil nutzen kann. Apple Pencil ist Apples Version des Stylus, der sich per Lightning direkt an der Buchse des iPad laden lässt, sich mit diesem per Bluetooth verbindet und so verschiedene Zusatzinformationen wie etwa Druckstärke und Neigungswinkel an das iPad übertragen kann.

Inzwischen unterstützen zahlreiche Apps Apples neuestes Eingabegerät, angefangen bei Bildbearbeitungs-Apps wie Pixelmator bishin zu Notiz-Apps wie GoodNotes. Nachdem man den Pencil schon immer in Apples eigener Notizen-App verwenden konnte, hat man in diesem Jahr endlich auch Pages, Numbers und Keynote entsprechend aktualisiert, so dass man nun mit dem Pencil direkt in Dokumente zeichnen oder Anmerkungen hinterlassen kann.

Während es nur einen Apple Pencil gibt, unterscheidet sich seine Nutzung je nach iPad teilweise deutlich. Beim normalen iPad wird das Glas nicht auf das Display laminiert, was zum weiter oben bereits erwähnten größeren Abstand beider Schichten zueinander führt. Darauf mit dem Pencil zu zeichnen fühlt sich irgendwie falsch an wenn man den Vergleich zum iPad Pro hat. Ein weiterer Unterschied mit dem wir nicht gerechnet hatten: der Pencil ist auf dem neuen iPad merklich lauter. Auch das hängt mit der Konstruktion des Bildschirms zusammen und lässt das Gesamtkunstwerk plastikartiger, ja sogar „billiger“ wirken.

Auch das Zeichnen selbst gelingt auf dem iPad nicht ganz so gut wie auf dem iPad Pro. Das dürfte vor allem an der fehlenden Pro-Motion-Technologie liegen. Der Bildschirminhalt des iPad Pro wird bis zu doppelt so schnell erneuert wie auf dem iPad.

Beides sind jedoch Effekte, die einem nur bewusst werden, wenn man die Arbeit mit dem iPad Pro gewohnt ist. Testpersonen aus unserem privaten Umfeld, die dieses Vergnügen bislang nicht hatten, waren von den Möglichkeiten des Apple Pencil in Verbindung mit dem neuen iPad begeistert. Wir jammern also auf sehr hohem Niveau.

Dennoch ist der Pencil nicht für jeden sinnvoll. Besonders wenn man bedenkt, dass Apple 100 Euro dafür verlangt. Für den selben Preis bekommt man darüber hinaus beispielsweise auch das Logitech Slim Folio Case mit integrierter Bluetooth-Tastatur für das iPad. Ein Zubehör, das für die meisten Nutzer die sinnvollere Wahl sein dürfte, wenn einen das Budget zu einer Wahl zwingt. Überhaupt ist das das vermutlich größte Problem des neuen iPad. Apple hat den Einstieg zwar günstiger denn je gemacht, um aber wirklich damit arbeiten und kreativ werden zu können, kommen noch Kosten für jede Menge Zubehör hinzu.

Fazit

Trotz der oben aufgelisteten vermeintlichen Mängel ist uns ein Fazit zu einem iPad selten leichter gefallen als zu diesem Gerät. Denn beinahe alles was wir zu kritisieren haben, fällt nur im direkten Vergleich mit dem iPad Pro auf. Und selbst wenn einem die Unterschiede bewusst sind, muss man sich fragen, ob sie einem tatsächlich mindestens 380 Euro wert sind. Das nämlich ist die minimale preisliche Differenz zum iPad Pro.

Das 2018er iPad-Modell ist mit weitem Abstand das beste Tablet, das man für unter 500 Euro kaufen kann und für die meisten Menschen die bessere Wahl. Selbst wer die erwähnten 380 Euro übrig hat, ist vermutlich glücklicher wenn er sie in mehr Speicherplatz, eine Tastaturhülle und den Apple Pencil denn in ein Upgrade auf das iPad Pro investiert.